हार हुई ट्रंप की, झूम उठा तेंदुलकर का शेयर, जानें विराट और रोहित ने एक ही दिन में कमाए कितने

अमेरिका में मिडटर्म चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी की करारी हार हुई, तो भारतीय शेयर बाजार धन तेरस से पहले झूम उठा.और शेयर बाजार में आई इस बहार के साथ ही भारत के टॉप क्रिकेटरों के शेयर भी रॉकेट बन गए! सचिन और कोहली सहित भारत के छह दिग्गज क्रिकेटरों ने शेयर बाजार में काफी पैसा निवेश किया हुआ है. और जब वीरवार को बीएसई 2000 और निफ्टी 500 प्वाइंट्स ऊपर गया, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हुआ. दोनों के ही शेयर करीब 23 प्रतिशत ऊपर गए, लेकिन इस बंपर उछाल से सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया. तो विराट और रोहित के हिस्से में काफी कम रकम आई. सचिन तेंदुलकर ने आजाद इंजीनियरिंग शेयर से बंपर उछाल से 1.04 करोड़ रुपए कमाए. चलिए डिटेल से जानिए कि भारत के टॉप छह क्रिकेटरों के पास किस कंपनी के कितने शेयर हैं और इन्होंने वीरवार को कितनी कमाई की.

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सेंसेक्स (2000 अंक) व निफ्टी (550 अंक) उछाल का क्रिकेटरों के लिस्टेड शेयरों पर असर

वीरवार को भारतीय शेयर बाजार में ऐतिहासिक तेजी दर्ज की गई, जहां सेंसेक्स करीब 2,000 से अधिक अंकों (2.37% से 2.72% वृद्धि) की बढ़त के साथ बंद हुआ, तो निफ्टी भी 550 से अधिक अंकों (2.5% वृद्धि) की छलांग लगाकर 24,500 के आस-पास ऊपर पहुंच गया. और ऐसा हुआ, तो शेयर बाजार में भारतीय 6 दिग्गज क्रिकेटरों में से 3 को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, और तीन के हिस्से में निराशा हुई. सबसे ज्यादा फायदे में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर रहे, जिन्होंने एक ही दिन के भीतर 1 करोड़ रुपये से ज्यादा छाप लिए! सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली दोनों का ही शेयर दाम तकरीबन 23 % ऊपर गया, लेकिन अगर विराट की सचिन की तुलना में कमाई बहुत कम रही, तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह दोनों की कंपनी का वर्तमान प्रति मूल्य शेयर है. चलिए डिटेल से जानें कि दोनों ने कुल कितने-कितने रुपये कमाए.

नाम प्रमुख लिस्टेड शेयर वर्तमान/हालिया शेयर भाव कुल शेयर मूल निवेश लागत वीरवार उछाल से 1 दिनी संभावित कमाई सचिन तेंदुलकर आजाद इंजीनियरिंग ₹2,585 - ₹2,689 4,38,210 ₹5.00 करोड़ (₹114/शेयर) ₹1.04 करोड़ विराट कोहली गो डिजिट ₹258.10 2,66,667 ₹2.00 करोड़ (₹75/शेयर) ~ ₹13.86 लाख रोहित शर्मा स्वराज सूटिंग्स ₹356.00 - ₹360.00 11,000 ₹25.96 लाख (₹236/शेयर) ₹25,000 - ₹40,000 महेंद्र सिंह धोनी गरुड़ एयरोस्पेस अनलिस्टेड (निजी इक्विटी) निजी इक्विटी स्टेक ₹10.00 करोड़ दैनिक बाजार सूचकांक से सीधे प्रभावित नहीं महेंद्र सिंह धोनी यूवीकैन पोर्टफोलियो अनलिस्टेड स्टार्टअप्स फंड कॉर्पस शेयरिंग ₹50.00 करोड़ (फंड आकार) दैनिक बाजार सूचकांक से सीधे प्रभावित नहीं कपिल देव सैमको वेंचर्स अनलिस्टेड ब्रोकरेज अल्प-हिस्सेदारी अनपेक्षित दैनिक बाजार सूचकांक से सीधे प्रभावित नहीं



करीब 2000 अंक के उछाल से पहले शेयर और बाद के भाव