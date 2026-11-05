तेंदुलकर का मास्टर स्ट्रोक! इस निवेश ने सिर्फ 3 साल में दिया 26 गुना रिटर्न, कुल इतने स्टार्ट-अप में लगा पैसा

भारतीय क्रिकेट के 'भगवान' सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है! आप उनके आंकड़े और कारनामे गिनते-गिनते थक जाएंगे! बहरहाल, क्रिकेट के मैदान से इतर सचिन तेंदुलकर बिजनेस और निवेश की दुनिया में भी मास्टर हैं! हाल ही में सचिन तेंदुलकर ने मोबाइल क्रिकेट रणनीति गेम 'हिटविकट'तैयार करने वाली हैदराबाद स्थित गेमिंग कंपनी 'मेटास्पोर्ट्स इंटरैक्टिव'में एक रणनीतिक निवेशक के रूप में निवेश किया है. कंपनी ने इस निवेश के आकार का खुलासा नहीं किया है. इस साझेदारी के साथ, स्टार्टअप का लक्ष्य अगले तीन साल में 'हिटविकट' को 100 मिलियन (10 करोड़) डाउनलोड तक पहुंचाना है, जबकि वर्तमान में इसके 20 मिलियन (2 करोड़) खिलाड़ी होने का दावा किया गया है. कंपनी ने बताया कि इस निवेश के अलावा, सचिन तेंदुलकर हिटविकट के इन-गेम अनुभवों, कंटेंट और ब्रांड गतिविधियों में भी नज़र आएंगे. बहरहाल, सचिन का स्टार्ट-अप निवेश पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार है. करियर में मास्टर स्ट्रोक के लिए मशहूर रहे सचिन ने एक शेयर पर ऐसा दांव लगाया है, जो उन्हें आज 3 साल के भीतर ही 26 गुना प्रॉफिट दे रहा है. इससे आप उनकी इन्वेस्टमेंट रणनीति को इससे समझ सकते हैं कि आज की तारीफ में सिर्फ 1 % हिस्सेदारी (5 करोड़ रुपये) पर सचिन आज 26 गुना के प्रॉफिट के साथ 124-130 करोड़ रुपये के शेयर मूल्यों पर सवारी कर रहे हैं.

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अगर सचिन तेंदुलकर आज की तारीख में आजाद इंजीनियरिंग के अपने सभी शेयर बेचते हैं, तो भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 112A (Section 112A) के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (Long-Term Capital Gains Tax - LTCG) काटने के बाद उनके हाथ में लगभग ₹106 करोड़ से ₹111 करोड़ की शुद्ध राशि आएगी. इससे आप समझ सकते हैं कि सचिन की इन्वेस्टमेंट रणनीति कितनी शानदार है. चलिए डिटेल से जानें कि सचिन तेंदुलकर का कितने स्टार्ट-अप में पैसा लगा है. और कितनी हिस्सेदारी है.

सचिन तेंदुलकर का संपूर्ण स्टार्ट-अप निवेश पोर्टफोलियो

तेंदुलकर का स्टार्टअप निवेश पोर्टफोलियो केवल वित्तीय रिटर्न तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कंज्यूमर टेक, स्पोर्ट्स एंगेजमेंट, एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन एनर्जी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में विविधता को दर्शाता है. साल 2013 में मुसाफिर डॉट कॉम के साथ अपनी यात्रा शुरू करने के बाद से, वे अब तक 15 से अधिक कंपनियों में निवेश या रणनीतिक साझेदारी कर चुके हैं. चलिए डिटेल से जानिए सचिन की हिस्सेदारी के बारे में:-