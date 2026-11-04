मुंबई एयरपोर्ट के T1 रीडेवलपमेंट के बीच बड़ा फैसला, 14 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें होंगी नवी मुंबई शिफ्ट

मुंबई के छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होने वाली विदेशी एयरलाइंस ने अपनी 14 अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को गंतव्य के आधार पर नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है. यह कदम CSMIA के टर्मिनल-1 (T1) के पुनर्विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर विष्णु मोहन झा ने नागरिक उड्डयन सचिव को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि विभिन्न एयरलाइंस ने अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड को इस व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की है. AAHL ही CSMIA का संचालन करती है.

एयरलाइंस के प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार इंडिगो फरवरी से जुलाई 2027 के बीच अपनी 12 दैनिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट से संचालित करेगी. वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस दिसंबर 2026 से नवी मुंबई से चार दैनिक घरेलू उड़ानें शुरू करने जा रही है. जनवरी 2027 से कुवैत और ओमान के लिए सेवाएं शुरू होंगी, जबकि समर 2027 तक कई अन्य मध्य-पूर्वी देशों के लिए उड़ानें संचालित की जाएंगी. इसके अलावा, अकासा एयर भी दिसंबर 2026 से नवी मुंबई और जेद्दाह के बीच अपनी सेवा शुरू करेगी.

टर्मिनल-1 को हटाने का कार्य अप्रैल 2027 से शुरू किया जाएगा. वर्ष 2030 तक तैयार होने वाले नए टर्मिनल की क्षमता बढ़कर 2 करोड़ यात्रियों प्रतिवर्ष हो जाएगी. इसके अलावा, संपर्क स्टैंड की संख्या 7 से बढ़कर 25, चेक-इन काउंटर 74 से बढ़कर 109, बैगेज बेल्ट 5 से बढ़कर 11 और सुरक्षा जांच लेन 8 से बढ़कर 15 हो जाएंगी.

दूसरी ओर, टर्मिनल-2 में नॉर्थ-वेस्ट पियर के निर्माण कार्य की शुरुआत जनवरी 2027 से होगी, जिसे मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस विस्तार के बाद CSMIA की कुल यात्री क्षमता 5.5 करोड़ से बढ़कर 6.5 करोड़ प्रति वर्ष तक पहुंच जाएगी. एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने और ट्रांजिशन अवधि समाप्त होने के बाद अस्थायी रूप से खाली किए गए सभी स्लॉट दोबारा बहाल कर दिए जाएंगे.

28 मार्च, 2027 से, जो IATA समर शेड्यूल की शुरुआत है, CSMIA 14 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए स्लॉट कुछ समय के लिए रोक देगा, और जिन एयरलाइंस पर असर पड़ेगा, वे NMIA से उन फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सकती हैं. ये डेस्टिनेशन हैं- बहरीन, दम्माम, ढाका, दोहा, फुजैराह, जकार्ता, जेद्दा, काठमांडू, कुवैत सिटी, मदीना, मस्कट, रास अल खैमाह, रियाद और शारजाह.

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