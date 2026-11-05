दिवाली से पहले आम लोगों को लगातार एक के बाद एक, महंगाई का झटका लग रहा है. अमूल के बाद अब कर्नाटक की फेमस सहकारी कंपनी नंदिनी ने घी, बटर, पनीर और स्‍पेशल कैटगरी के दूध के दाम बढ़ा दिए हैं.

बेंगलुरु मिल्क यूनियन (BAMUL) ने नंदिनी घी, मक्खन, पनीर और तृप्ति दूध के खुदरा दामों में संशोधन किया है. नई दरें तत्‍काल प्रभाव से लागू हो गई हैं. यानी अभी भी अगर आप घी, मक्‍खन या पनीर लेने बाजार जा रहे हैं तो आपको ज्‍यादा पैसे देने होंगे.

कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) ने अपने लोकप्रिय नंदिनी दूध के दाम आठ रुपये प्रति लीटर और दही के दाम 14 रुपये प्रति लीटर बढ़ाने के करीब एक सप्ताह बाद ये बदलाव किया है.

घी के दाम अब कितने हो गए?

BAMUL की चार नवंबर को जारी रेट चार्ट के अनुसार, नंदिनी घी के 200 मिलीलीटर के पैकेट का अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) 95 रुपये तय किया गया है. वहीं, 500 मिलीलीटर का पैक 425 रुपये और एक लीटर का पैक 850 रुपये में मिलेगा.

पीईटी जार में मिलने वाले घी की कीमत 50 मिलीलीटर के लिए 65 रुपये, 100 मिलीलीटर के लिए 100 रुपये, 200 मिलीलीटर के लिए 180 रुपये, 500 मिलीलीटर के लिए 435 रुपये और एक लीटर के लिए 870 रुपये होगी. घी का पांच लीटर वाला पैक 4,250 रुपये में मिलेगा.

एक लीटर घी के टिन की कीमत 870 रुपये, जबकि 15 किलोग्राम के टिन की कीमत 14,100 रुपये होगी.

नंदिनी घी के दाम

नंदिनी घी- 200 ML पैकेट- 95 रुपये

नंदिनी घी- 500 ML पैक- 425 रुपये

नंदिनी घी- 1 लीटर पैक- 850 रुपये

नंदिनी घी- 50 ML पीईटी जार- 65 रुपये

नंदिनी घी- 100 ML पीईटी जार- 100 रुपये

नंदिनी घी- 200 ML पीईटी जार- 180 रुपये

नंदिनी घी- 500 ML पीईटी जार- 435 रुपये

नंदिनी घी- 1 लीटर पीईटी जार- 870 रुपये

नंदिनी घी- 5 लीटर पैक- 4,250 रुपये

नंदिनी घी- 1 लीटर टिन- 870 रुपये

नंदिनी घी- 15 किलोग्राम टिन- 14,100 रुपये

नंदिनी मक्खन के दाम

नमकीन मक्खन- 100 ग्राम पैक- 90 रुपये

नमकीन मक्खन- 500 ग्राम पैक- 380 रुपये

बिना नमक वाला मक्खन- 200 ग्राम पैक- 160 रुपये

बिना नमक वाला मक्खन- 500 ग्राम पैक- 390 रुपये

मक्खन- फैमिली पैक- 90 रुपये

मक्खन- 10 ग्राम ब्लिस्टर पैक- 900 रुपये प्रति किलोग्राम

नंदिनी पनीर के दाम

नंदिनी पनीर- 200 ग्राम पैक- 115 रुपये

नंदिनी पनीर- 500 ग्राम पैक- 260 रुपये

नंदिनी पनीर- 1 किलोग्राम पैक- 485 रुपये

मध्यम वसा वाला पनीर- 200 ग्राम पैक- 110 रुपये

तृप्ति दूध के दाम

तृप्ति दूध- 135 ML पैक- 11 रुपये

तृप्ति दूध- 450 ML पैक- 33 रुपये

मक्‍खन, तृप्ति दूध और पनीर की कीमतें भी बढ़ गईं

नमकीन मक्खन की कीमत 100 ग्राम के लिए 90 रुपये और 500 ग्राम के लिए 380 रुपये तय की गई है. वहीं, बिना नमक वाले मक्खन की कीमत 200 ग्राम के लिए 160 रुपये और 500 ग्राम के लिए 390 रुपये होगी. मक्खन का फैमिली पैक 90 रुपये में मिलेगा, जबकि 10 ग्राम के ब्लिस्टर पैक की कीमत 900 रुपये प्रति किलोग्राम होगी.

तृप्ति दूध की कीमत 135 मिलीलीटर के लिए 11 रुपये और 450 मिलीलीटर के लिए 33 रुपये होगी. नंदिनी पनीर की कीमत अब 200 ग्राम के लिए 115 रुपये, 500 ग्राम के लिए 260 रुपये और एक किलोग्राम के लिए 485 रुपये होगी. मध्यम वसा (FAT) वाले पनीर (200 ग्राम) की कीमत 110 रुपये तय की गई है.

