विज्ञापन

तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सोनू ने मां के साथ बिकिनी में दिए पोज, सोशल मीडिया यूजर्स देने लगे ज्ञान

तारक मेहता में सोनू के किरदार में नजर आईं निधि ने शो में बच्ची के रूप में काम शुरू किया था और काफी पॉपुलर हुई थीं. अब वह शो का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फैंस उन्हें आज भी पसंद करते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सोनू ने मां के साथ बिकिनी में दिए पोज, सोशल मीडिया यूजर्स देने लगे ज्ञान
सोशल मीडिया यूजर्स बने जज!
Social Media
नई दिल्ली:

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की पिछली सोनू यानी निधि भानुशाली ने गोवा में फैमिली के साथ छुट्टियां मनाईं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर माता-पिता और भाई के साथ की तस्वीरें शेयर कीं इनमें वह बिकिनी में स्विमिंग पूल के पास नजर आईं. कुछ तस्वीरों में पूरा परिवार एक साथ है तो कुछ में निधि अकेले चिल करती दिख रही हैं. इन फोटोज पर फैन्स के मिक्स रिएक्शन देखने को मिले. एक तरफ जहां कई लोगों ने उनकी तारीफ की वहीं कुछ यूजर्स ने उनके और उनकी मां के आउटफिट पर आपत्ति जताई.

एक यूजर ने लिखा, ‘बेचारे पिता और भाई को क्या-क्या सहना पड़ रहा है.' दूसरे ने कहा, ‘मां को शर्म नहीं आती.' ऐसे कई कमेंट्स से निधि को ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. सोशल मीडिया यूजर्स के ये रिएक्शन इस तरह के हैं जिन पर ध्यान ना ही दिया जाए तो बेहतर है. वैसे निधि ने भी अभी तक ना इन कमेंट्स को देखा है और ना ही इन पर कोई जवाब दिया है. निधि ने ये पोस्ट दो दिन पहले की थी और इस पर आ रहे रिएक्शन्स से या तो वे अनजान हैं या फिर इन फालतू बातों पर कोई कमेंट ना करना ही समझदारी समझ रही हैं. 

बता दें कि निधि ने शो में बच्ची के रूप में काम शुरू किया था और काफी पॉपुलर हुई थीं. अब वह शो का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन फैंस उन्हें आज भी पसंद करते हैं. निधि साल 2012 से 2019 के बीच सोनू के किरदार में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने सिस्टरहुड नाम से भी एक शो किया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Nidhi Bhanushali
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com