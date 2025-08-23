विज्ञापन
Lungi Ngidi का धमाका, AUS के खिलाफ यह कारनामा करने वाले दुनिया के चौथे और SA के पहले गेंदबाज बने

Lungi Ngidi, Australia vs South Africa: लुंगी एनगिडी ने इतिहास रच दिया है. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में एक से अधिक बार पांच विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे, जबकि दक्षिण अफ्रीका के पहले गेंदबाज बन गए हैं.

  • ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला मकाय में खेला गया.
  • दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 84 रनों से हराया.
  • तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने इस मैच में पांच विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई.
Lungi Ngidi, Australia vs South Africa: ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 22 अगस्त 2025 को मकाय में खेला गया. जहां अफ्रीकी टीम 84 रनों से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi) रहे. जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 'फीफर' हासिल किया. दूसरे वनडे में 29 वर्षीय तेज गेंदबाज ने कुल 8.4 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 4.84 की इकोनॉमी से 42 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जिसमें विपक्षी टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस समेत, मार्नस लाबुशेन, आरोन हार्डी, जेवियर बार्टलेट और एडम जम्पा का विकेट शामिल है.

लुंगी एनगिडी ने रचा इतिहास

दूसरे वनडे मुकाबले में 'फीफर' हासिल करते हुए लुंगी एनगिडी ने इतिहास रच दिया है. वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में एक से अधिक बार पांच विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे, जबकि दक्षिण अफ्रीका के पहले गेंदबाज बन गए हैं. पहले स्थान पर कर्टली एम्ब्रोस का नाम आता है. पूर्व कैरेबियन तेज गेंदबाज ने कंगारू टीम के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक तीन बार 'फीफर' हासिल किया है. उनके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड, ट्रेंट बोल्ट और अब अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी का नाम आता है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक 'फीफर' लेने वाले गेंदबाज

तीन बार - कर्टली एम्ब्रोस

तीन बार - शेन बॉन्ड

दो बार - ट्रेंट बोल्ट

दो बार - लुंगी एनगिडी

दूसरे वनडे में लुंगी एनगिडी को मिली जीत

बात करें दूसरे वनडे के परिणाम के बारे में तो मकाय में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.1 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 277 रन बनाने में कामयाब हुई थी. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 278 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 37.4 ओवरों में 193 रनों पर ढेर हो गई. परिणामस्वरूप उसे 84 रनों से हार का सामना करना पड़ा.

