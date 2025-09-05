4,0,4,4,6,4 ऋतुराज गायकवाड ने टेस्ट में किया टी20 वाला धमाका, खलील अहमद को धो डाला

Ruturaj Gaikwad, West Zone vs Central Zone: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है. जहां से टीम इंडिया के होनहार खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड को नजरअंदाज किया गया है. उन्हें आगामी सीजन के लिए जरूर भारतीय टीम में मौका नहीं मिला है. इसके बावजूद उन्होंने आस नहीं छोड़ी है और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दे रहे हैं. मौजूदा समय में वह दलीप ट्रॉफी में शिरकत कर रहे हैं. टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला चार सितंबर से बेंगलुरु में खेला जा रहा है. यहां उन्होंने वेस्ट जोन की तरफ से शिरकत करते हुए सेंट्रल जोन के खिलाफ शतक जड़ सबको दीवाना बना दिया है. मैच के दौरान उन्होंने विपक्षी टीम के तेज गेंदबाज खलील अहमद को खासकर निशाना बनाया. पारी का एक ओवर डालने आए खलील के इस ओवर में उन्होंने देखते ही देखते 22 रन कूट डाले. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को चार चौके और एक छक्का देखने को मिला.

ऋतुराज गायकवाड ने पूरा किया अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का आठवां शतक

मैच के दौरान ऋतुराज गायकवाड जबर्दस्त लय में नजर आए. टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 206 गेंदों का सामना किया. इस बीच 89.32 की स्ट्राइक रेट से 184 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 25 चौका और एक छक्का देखने को मिला.

RUTURAJ GAIKWAD vs KHALEEL AHMED IN THE SINGLE OVER:



4,0,4,4,6,4

सारांश जैन ने लगाया ऋतुराज गायकवाड की पारी पर विराम

जबर्दस्त लय में नजर आ रहे ऋतुराज गायकवाड की पारी पर विराम लगाने का काम सारांश जैन ने किया. सेंट्रल जोन की तरफ से पारी का 75वां ओवर लेकर आए जैन ने पहली ही गेंद पर उपेन्द्र यादव के हाथों उन्हें कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

