विज्ञापन
विशेष लिंक

LIVE: पीएम मोदी का वाराणसी दौरा आज, मॉरीशस पीएम के संग करेंगे मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर 11 सितंबर को वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लेंगे और इसके बाद रामगुलाम देर शाम गंगा आरती में भी शामिल होंगे.

Read Time: 1 min
Share
LIVE: पीएम मोदी का वाराणसी दौरा आज, मॉरीशस पीएम के संग करेंगे मुलाकात
  • पीएम मोदी आज वाराणसी में मॉरीशस के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे
  • मॉरीशस के पीएम नवीन रामगुलाम अपने तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे हैं
  • यूपी की राज्यपाल और वित्त मंत्री ने मॉरीशस पीएम नवीन रामगुलाम का स्वागत किया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे. जहां वो मॉरीशस के अपने समकक्ष नवीन रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम अपने तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार शाम वाराणसी पहुंचे हैं. लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उनकी अगवानी की. उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने कहा “ मॉरीशस हमारे संस्कृति और दिल के अत्यंत करीब है. वहां के प्रधानमंत्री के वाराणसी आने से दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे.” दयालु ने कहा कि मॉरीशस के भारतवंशी आज भी खुद को धर्म और अध्यात्म से जोड़े हुए हैं तथा मॉरीशस के लोगों ने यहां से गंगा जल ले जा कर वहां गंगा तालाब बनाया है.

PM Modi Varanasi Visit Updates-

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi Varanasi Visit, PM Modi Varanasi Visit Live Updates, PM Modi In Varanasi, PM Modi Meeting With Mauritius Pm
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com