दिल्ली से 2 और रांची से एक संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी, ISIS मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन तेज

आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए दिल्ली से दो और रांची से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है. इस तरह दिल्ली पुलिस ने अब तक ISIS के तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आफताब और सूफियान को दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आफताब और सूफियान मुंबई के रहने वाले हैं, जबकि रांची के पास असहर दानिश को गिरफ्तार किया है. दानिश रांची के एक लॉज में छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था, वहां छात्र बनकर रहा था. दानिश को रांची के एक लॉज में छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया और उसके पास से एक पिस्टल और कई डिजिटल डिवाइस बरामद हुए हैं.

गिरफ्तार आतंकियों के पास से क्या-क्या मिला

गिरफ्तार आतंकियों के पास से दिल्ली पुलिस को खतरनाक और तकनीकी सामान बरामद हुए हैं. इनमें रसायन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फर पाउडर शामिल हैं. वहीं PH वैल्यू चेकर, वेटिंग मशीन, बीकर सेट, सेफ्टी ग्लव्स और रेस्पिरेटरी मास्क जैसे उपकरण भी मिले हैं. डिजिटल डिवाइस के तौर पर एक लैपटॉप और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है पुलिस को एक प्लास्टिक बॉक्स भी मिला जिसमें स्ट्रिप वायर, सर्किट, मदरबोर्ड और डायोड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान थे.

आतंकी ISIS के स्लीपर मॉड्यूल सेल से जुड़े

इसके साथ ही बॉल बेयरिंग भी बरामद किए गए हैं. मामले की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि सभी आतंकी ISIS के स्लीपर मॉड्यूल सेल से जुड़े हुए हैं और इनका मकसद स्लीपर सेल में अधिक से अधिक आतंकियों को जोड़ना था. दानिश और आफताब केमिकल हथियार बनाने में एक्सपर्ट हैं और बरामद सामान से इस बात की पुष्टि हुई है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अब तक 12 अलग-अलग जगहों पर आतंकी ठिकानों पर छापेमारी की है और आठ से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, फिलहाल पूछताछ जारी है.

क्या साजिश रच रहा था आतंकी मॉड्यूल

बीते दिन दिल्ली से आफताब नाम के एक आतंकी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. आफताब मुंबई का रहने वाला है और इस मॉड्यूल का अहम हिस्सा बताया जा रहा है. इसी नेटवर्क से जुड़े दानिश नाम के एक अन्य संदिग्ध को रांची के पास इस्लामनगर इलाके से पकड़ा गया था. बीते दिन 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और देश के अलग-अलग राज्यों में 12 ठिकानों पर सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी भी की गई. शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि यह मॉड्यूल देशभर में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था. एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इनके निशाने पर कौन-कौन से स्थान थे और इस नेटवर्क की पहुंच कितनी गहरी है.

आतंकी और संदिग्ध का कनेक्शन

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 9 सितंबर को एक सीक्रेट सूचना के आधार पर आफताब नामक आतंकी को गिरफ्तार किया था. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आफताब दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की योजना बना रहा था. उसके पास से कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है. इसी ऑपरेशन के तहत झारखंड की राजधानी रांची में झारखंड एटीएस, दिल्ली पुलिस और स्थानीय पुलिस की टीम ने इस्लाम नगर स्थित एक लॉज में छापेमारी की. जहां से असहर उर्फ दानिश को हिरासत में लिया गया. बताया जा रहा है कि वह ISIS से जुड़ा हुआ है और दिल्ली में पकड़े गए आतंकी आफताब से उसका संपर्क था.