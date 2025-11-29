विज्ञापन
विशेष लिंक

टीम में वापस आकर कैसा महसूस कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़? सुने उन्हीं की जुबानी

ऋतुराज गायकवाड़ भारतीय टीम में वापस लौटकर काफी खुश हैं. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम के लिए योगदान देना चाहते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
टीम में वापस आकर कैसा महसूस कर रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़? सुने उन्हीं की जुबानी
Ruturaj Gaikwad
  • ऋतुराज गायकवाड़ को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेलने का मौका मिला है
  • कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर चोट के कारण इस वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे
  • केएल राहुल को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी गई है और गायकवाड़ ने वापसी पर खुशी जताई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ऋतुराज गायकवाड़ को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज में मौका दिया गया है. गायकवाड़ ब्लू जर्सी में वापस लौटकर काफी खुश हैं. वह इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम के लिए फिर से योगदान देने को लेकर उत्सुक हैं. ऋतुराज गायकवाड़ ने आखिरी बार 19 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच खेला था, जबकि 13 जुलाई 2024 को जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी बार टी20 फॉर्मेट में उतरे थे. कप्तान शुभमन गिल गर्दन में चोट की वजह से इस सीरीज में नहीं खेलेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर स्प्लीन इंजरी की वजह से इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ को सीरीज में शामिल किया गया है. केएल राहुल को टीम की कमान सौंपी गई है.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें गायकवाड़ ने कहा, ब्लू जर्सी में वापस लौटकर अच्छा लगा। मुझे टीम इंडिया के लिए फिर से खेलने का इंतजार है.' भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने शुक्रवार को गायकवाड़ के वनडे टीम में शामिल होने के बारे में कहा था, 'उनका यहां होना बहुत अच्छा है. वह पिछले कई वर्षों से एक क्वालिटी प्लेयर रहे हैं. अगर उन्हें यह मौका मिलता है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वह देश को बहुत गर्व महसूस कराएंगे.'

गायकवाड़ ने हाल ही में राजकोट में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. इस दौरान उन्होंने 117, 68* और 25 रन की पारियां खेलीं. अय्यर नंबर-4 पर बल्लेबाजी के लिए दावा पेश कर सकते हैं, जबकि बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा और ऋषभ पंत इस पोजीशन के लिए सबसे आगे हैं.

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 30 नवंबर को वनडे सीरीज का पहला मैच रांची में खेला जाएगा, जिसके बाद 3 दिसंबर को दूसरा मुकाबला रायपुर में आयोजित होगा. तीसरा मैच 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाना है.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत की वनडे टीम

रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, ऋतुराज गायकवाड़, हर्षित राणा, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह.

यह भी पढ़ें- डेल स्टेन ने भारत और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकटरों को मिलाकर चुनी ODI के लिए बेस्ट प्लेइंग 11, पंत का कट गया पत्ता

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Ruturaj Dashrat Gaikwad, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now