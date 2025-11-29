विज्ञापन
डेल स्टेन ने भारत और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकटरों को मिलाकर चुनी ODI के लिए बेस्ट प्लेइंग 11, पंत का कट गया पत्ता

डेल स्टेन ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को मिलाकर संयुक्त प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं.

डेल स्टेन ने भारत और दक्षिण अफ्रीकी क्रिकटरों को मिलाकर चुनी ODI के लिए बेस्ट प्लेइंग 11, पंत का कट गया पत्ता
  • डेल स्टेन ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों को मिलाकर एक संयुक्त वनडे प्लेइंग इलेवन का चयन किया है
  • संयुक्त टीम में रोहित शर्मा और क्विंटन डी कॉक को ओपनिंग के लिए चुना गया है जबकि विराट कोहली तीसरे नंबर पर हैं
  • डेल स्टेन ने कुलदीप यादव, रवींद्र जड़ेजा, अर्शदीप सिंह और लुंगी एनगिडी को भी इस टीम में जगह दी है
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 30 नवंबर से हो रहा है. अहम मुकाबले से पूर्व अफ्रीकी दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने दोनों टीमों को मिलाकर संयुक्त प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से साझा किए गए वीडियो में स्टेन से जब टीम चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने एक बेहतरीन टीम का निर्माण कर दिया. उन्होंने कहा, 'अगर मुझे दोनों टीमों को मिलाकर चुनना है तो यह काफी मुश्किल होगा. दोनों टीमों में कई शानदार खिलाड़ी हैं और निश्चित रूप से किसी न किसी को बाहर होना पड़ेगा. रोहित शर्मा के साथ क्विंटन डी कॉक ओपनिंग करेंगे. विराट कोहली तीसरे, तिलक वर्मा चौथे, केएल राहुल पांचवें, ब्रेविस छठे, जडेजा, जेनसन, कुलदीप, अर्शदीप और लुंगी एनगिडी.'

डेल स्टेन की तरफ से चुनी गई IND vs SA संयुक्त प्लेइंग XI

रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल, डेवाल्ड ब्रेविस, रवींद्र जड़ेजा, मार्को जानसन, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और लुंगी एनगिडी.

कौन हैं डेल स्टेन?

डेल स्टेन दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज हैं. जिनका जन्म 27 जून साल 1983 में दक्षिण अफ्रीका के फलाबोर्वा में हुआ था. उनकी मौजूदा उम्र 42 साल है. स्टेन अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान दक्षिण अफ्रीका के लिए कुल 93 टेस्ट, 125 वनडे और 47 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने में कामयाब रहे. इस दौरान उनको टेस्ट की 171 पारियों में 22.95 की औसत से 439, वनडे की 124 पारियों में 25.95 की औसत से 196 और टी20 की 47 पारियों में 18.35 की औसत से 64 सफलता हासिल हुई है. स्टेन खबर लिखे जाने तक अफ्रीका की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज हैं.

