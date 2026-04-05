India Post GDS Result 2026 Live Updates: ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों दूसरी Merit List के इंतजार में बैठे हैं. भारतीय डाक विभाग ने मार्च में GDS भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी की थी. जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि GDS भर्ती की दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी की जा सकती है. दूसरी मेरिट लिस्ट को भी डाक विभाग अपनी आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी करेगा. इस भर्ती के तहत 28,636 पदों पर भरा जाना है. खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई है. सेलेक्शन पूरी तरह से 10वीं कक्षा के अंकों (Merit-based) के आधार पर होगा. अगर आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था, तो दूसरी लिस्ट आपके लिए बड़ा मौका हो सकती है.

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