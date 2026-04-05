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16 hours ago

India Post GDS Result 2026 Live Updates: ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों दूसरी Merit List के इंतजार में बैठे हैं. भारतीय डाक विभाग ने मार्च में GDS भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी की थी. जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि GDS भर्ती की दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी की जा सकती है. दूसरी मेरिट लिस्ट को भी डाक विभाग अपनी आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी करेगा. इस भर्ती के तहत 28,636 पदों पर भरा जाना है. खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई है. सेलेक्शन पूरी तरह से 10वीं कक्षा के अंकों (Merit-based) के आधार पर होगा. अगर आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था, तो दूसरी लिस्ट आपके लिए बड़ा मौका हो सकती है.

India Post GDS Result 2026 Live Updates
 

Apr 05, 2026 17:07 (IST)
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India Post GDS 2nd Merit List 2026 LIVE : PDF में ऐसे चेक करें अपना नाम

  1. सबसे पहले भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं. 
  2. अब आप वेबसाइट के होम पेज पर जाते ही आपको india post gds merit list pdf या इससे मिलते जुलती लिंक पर क्लिक करिए.
  3. लिंक पर क्लिक करते ही आप एक नए वेब पेज पर पहुंच जाएंगे.  यहां से आपको देश भर के अलग अलग जोन्स या राज्यों की मेरिट लिस्ट मिलेगी
  4. अब आपको उस राज्य या जोन्स पर क्लिक करना है जिसके लिए आपने आवेदन किया था.
  5. जैसे ही आप अपने राज्य वाले लिंक को क्लिक करेंगे,तो आपकी स्क्रीन पर PDF खुल जाएगी ,अब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम सर्च करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

Apr 05, 2026 13:33 (IST)
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India Post GDS Result 2026 LIVE UPDATES : क्यों जारी की जाती है GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट

लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद दूसरी मेरिट लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है. बता दें कि पहली मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड कई उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन अब्सेंट हो जाते हैं या उनके किसी डॉक्यूमेंट कमी पाई जाती है या फिर कुछ उम्मीदवारों का किसी और नौकरी में सेलेक्शन हो जाता है, तो वो पद छोड़ देते हैं. जिसके कारण खाली पदों को भरने के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट कम कट ऑफ के साथ इंडिया पोस्ट जारी करता है. 

Apr 05, 2026 12:36 (IST)
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India Post GDS Result की मेरिट लिस्ट कहां चेक करें

 indiapostgdsonline.gov.in पर GDS 2026  की पहली मेरिट लिस्ट जारी की गई है. अगर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो इसी लिंक पर अपलोड होगी

Apr 05, 2026 10:14 (IST)
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india Post GDS 2nd Merit List 2026 Live : कहां जारी होगी दूसरी लिस्ट

india Post GDS 2nd Merit List 2026 Live : इंडिया पोस्ट जीडीएस दूसरी मेरिट लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा.

Apr 05, 2026 07:13 (IST)
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India Post GDS 2nd Merit List 2026 Live : दूसरी मेरिट लिस्ट जल्द हो सकती है जारी

India Post GDS 2nd Merit List 2026 Live: अगर पहली मेरिट लिस्ट के बाद भी कुछ पद खाली रह जाते हैं, तो दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.

Apr 04, 2026 19:16 (IST)
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India Post GDS 2nd Merit List 2026 Live : सिलेक्शन प्रोसेस में रिजर्वेशन नियम फॉलो किए जाएंगे

मेरिट लिस्ट सरकार के तय रिजर्वेशन नियमों के हिसाब से तैयार की जाती है. SC, ST, OBC, और EWS जैसी कैटेगरी को रिजर्वेशन का फायदा दिया जाता है. 

Apr 04, 2026 19:12 (IST)
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India Post GDS Result 2026 Live : परसेंटेज नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ

क्योंकि सिलेक्शन पूरी तरह से क्लास 10 के मार्क्स पर आधारित है, इसलिए अलग-अलग बोर्ड के बीच कोई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं है. रिक्रूटमेंट नियमों के अनुसार, संबंधित मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा दिए गए मार्क्स सीधे परसेंटेज फॉर्मेट में बदल दिए जाते हैं.

Apr 04, 2026 16:36 (IST)
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इंडिया पोस्ट GDS 2nd मेरिट लिस्ट 2026 LIVE: वेरिफिकेशन की डेडलाइन बताई जाएगी

मेरिट लिस्ट के साथ जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेडलाइन भी बताई जाएगी. कैंडिडेट्स को दी गई तारीख से पहले प्रोसेस पूरा करना होगा. डेडलाइन मिस करने पर कैंसलेशन हो सकता है.

Apr 04, 2026 14:03 (IST)
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India Post GDS 2nd Merit List 2026 LIVE : मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य

दस्तावेज सत्यापन (Verification) के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण पत्र (Original Certificates) प्रस्तुत करना आवश्यक है. केवल फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी. विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों की प्रामाणिकता की गहन जांच की जाएगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचें.

मुख्य बदलाव:

भाषा को थोड़ा अधिक प्रोफेशनल और 'टू-द-पॉइंट' बनाया गया है.

महत्वपूर्ण शब्दों को बोल्ड किया गया है ताकि पढ़ने वाले का ध्यान तुरंत उन पर जाए.

शब्दों की संख्या लगभग उतनी ही रखी गई है.

Apr 04, 2026 11:23 (IST)
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India Post GDS Result 2026 LIVE : कहा जारी होगी दूसरी लिस्ट

 India Post GDS Result 2026 LIVE :  India Post GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट को indiapostgdsonline.gov.in पर अपलोड किया जाएगा।

Apr 04, 2026 09:18 (IST)
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भारतीय डाक विभाग GDS भर्ती की दूसरी मेरिट कब करेगा जारी

भारतीय डाक विभाग GDS भर्ती की दूसरी मेरिट कब जारी करेगा, इसका इतंजार लाखों युवक कर रहे हैं. पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर सूची बनाई जाएगी और अगर कुछ पद खाली रह जाते हैं, तब दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.

Apr 03, 2026 21:28 (IST)
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India Post GDS 2nd Merit List 2026 LIVE : मेरिट लिस्ट में क्या-क्या होगा

इंडिया पोस्ट जीडीएस मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों का डिवीजन, ऑफिस नाम, पोस्ट आईडी, पोस्ट नाम, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पर्सेंटेज होगा. 

Apr 03, 2026 17:31 (IST)
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India Post GDS Result 2026 LIVE : India Post GDS की पहली मेरिट लिस्ट

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार

आंध्र प्रदेश सर्कल

1048

असम सर्कल

639

बिहार सर्कल

1338

छत्तीसगढ़ सर्कल

1153

दिल्ली सर्कल

38

गुजरात सर्कल

1777

हरियाणा सर्कल

270

हिमाचल प्रदेश सर्कल

518

जम्मू और कश्मीर सर्कल

267

झारखंड सर्कल

908

कर्नाटक सर्कल

1020

केरल सर्कल

1691

मध्य प्रदेश सर्कल

2102

महाराष्ट्र सर्कल

3547

पूर्वोत्तर सर्कल

1003

ओडिशा सर्कल

1191

पंजाब सर्कल

261

राजस्थान सर्कल

634

तमिलनाडु सर्कल

2009

तेलंगाना सर्कल

607

उत्तर प्रदेश सर्कल

3168

उत्तराखंड सर्कल

436

पश्चिम बंगाल सर्कल

2963

Apr 03, 2026 16:13 (IST)
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India Post GDS 2nd Merit List 2026: GDS 2nd List: कम कट-ऑफ की उम्मीद

इंडिया पोस्ट GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट में कम अंक वाले उम्मीदवारों को बड़ा मौका मिल सकता है. जानकारों के मुताबिक, कई सर्कल्स में खाली बची सीटों के कारण कट-ऑफ में गिरावट आने की पूरी संभावना है. ऐसे में जो छात्र पहली लिस्ट में कुछ ही अंकों से चूक गए थे, उनके चयन के अवसर बढ़ गए हैं. लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.

Apr 03, 2026 15:59 (IST)
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India Post GDS Result 2026 LIVE : कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?

सबसे पहले indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'GDS 2026 Result/2nd Merit List' लिंक पर क्लिक करें.

अपने Circle (राज्य) का चयन करें जहाँ से आपने आवेदन किया था.

एक PDF फाइल खुलेगी, उसमें अपना Registration Number सर्च करें.

यदि नाम है, तो उसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें.

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