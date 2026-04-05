India Post GDS Result 2026 Live Updates: ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब उम्मीदवारों दूसरी Merit List के इंतजार में बैठे हैं. भारतीय डाक विभाग ने मार्च में GDS भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी की थी. जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि GDS भर्ती की दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी की जा सकती है. दूसरी मेरिट लिस्ट को भी डाक विभाग अपनी आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी करेगा. इस भर्ती के तहत 28,636 पदों पर भरा जाना है. खास बात यह है कि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं हुई है. सेलेक्शन पूरी तरह से 10वीं कक्षा के अंकों (Merit-based) के आधार पर होगा. अगर आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं आया था, तो दूसरी लिस्ट आपके लिए बड़ा मौका हो सकती है.
India Post GDS Result 2026 Live Updates
India Post GDS 2nd Merit List 2026 LIVE : PDF में ऐसे चेक करें अपना नाम
- सबसे पहले भारतीय डाक विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं.
- अब आप वेबसाइट के होम पेज पर जाते ही आपको india post gds merit list pdf या इससे मिलते जुलती लिंक पर क्लिक करिए.
- लिंक पर क्लिक करते ही आप एक नए वेब पेज पर पहुंच जाएंगे. यहां से आपको देश भर के अलग अलग जोन्स या राज्यों की मेरिट लिस्ट मिलेगी
- अब आपको उस राज्य या जोन्स पर क्लिक करना है जिसके लिए आपने आवेदन किया था.
- जैसे ही आप अपने राज्य वाले लिंक को क्लिक करेंगे,तो आपकी स्क्रीन पर PDF खुल जाएगी ,अब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम सर्च करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
India Post GDS Result 2026 LIVE UPDATES : क्यों जारी की जाती है GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट
लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद दूसरी मेरिट लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ती है. बता दें कि पहली मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड कई उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन अब्सेंट हो जाते हैं या उनके किसी डॉक्यूमेंट कमी पाई जाती है या फिर कुछ उम्मीदवारों का किसी और नौकरी में सेलेक्शन हो जाता है, तो वो पद छोड़ देते हैं. जिसके कारण खाली पदों को भरने के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट कम कट ऑफ के साथ इंडिया पोस्ट जारी करता है.
India Post GDS Result की मेरिट लिस्ट कहां चेक करें
indiapostgdsonline.gov.in पर GDS 2026 की पहली मेरिट लिस्ट जारी की गई है. अगर दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो इसी लिंक पर अपलोड होगी
india Post GDS 2nd Merit List 2026 Live : कहां जारी होगी दूसरी लिस्ट
india Post GDS 2nd Merit List 2026 Live : इंडिया पोस्ट जीडीएस दूसरी मेरिट लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा.
India Post GDS 2nd Merit List 2026 Live : दूसरी मेरिट लिस्ट जल्द हो सकती है जारी
India Post GDS 2nd Merit List 2026 Live: अगर पहली मेरिट लिस्ट के बाद भी कुछ पद खाली रह जाते हैं, तो दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.
India Post GDS 2nd Merit List 2026 Live : सिलेक्शन प्रोसेस में रिजर्वेशन नियम फॉलो किए जाएंगे
मेरिट लिस्ट सरकार के तय रिजर्वेशन नियमों के हिसाब से तैयार की जाती है. SC, ST, OBC, और EWS जैसी कैटेगरी को रिजर्वेशन का फायदा दिया जाता है.
India Post GDS Result 2026 Live : परसेंटेज नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हुआ
क्योंकि सिलेक्शन पूरी तरह से क्लास 10 के मार्क्स पर आधारित है, इसलिए अलग-अलग बोर्ड के बीच कोई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं है. रिक्रूटमेंट नियमों के अनुसार, संबंधित मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा दिए गए मार्क्स सीधे परसेंटेज फॉर्मेट में बदल दिए जाते हैं.
इंडिया पोस्ट GDS 2nd मेरिट लिस्ट 2026 LIVE: वेरिफिकेशन की डेडलाइन बताई जाएगी
मेरिट लिस्ट के साथ जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेडलाइन भी बताई जाएगी. कैंडिडेट्स को दी गई तारीख से पहले प्रोसेस पूरा करना होगा. डेडलाइन मिस करने पर कैंसलेशन हो सकता है.
India Post GDS 2nd Merit List 2026 LIVE : मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य
दस्तावेज सत्यापन (Verification) के दौरान उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण पत्र (Original Certificates) प्रस्तुत करना आवश्यक है. केवल फोटोकॉपी मान्य नहीं होगी. विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों की प्रामाणिकता की गहन जांच की जाएगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचें.
मुख्य बदलाव:
भाषा को थोड़ा अधिक प्रोफेशनल और 'टू-द-पॉइंट' बनाया गया है.
महत्वपूर्ण शब्दों को बोल्ड किया गया है ताकि पढ़ने वाले का ध्यान तुरंत उन पर जाए.
शब्दों की संख्या लगभग उतनी ही रखी गई है.
India Post GDS Result 2026 LIVE : कहा जारी होगी दूसरी लिस्ट
India Post GDS Result 2026 LIVE : India Post GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट को indiapostgdsonline.gov.in पर अपलोड किया जाएगा।
भारतीय डाक विभाग GDS भर्ती की दूसरी मेरिट कब करेगा जारी
भारतीय डाक विभाग GDS भर्ती की दूसरी मेरिट कब जारी करेगा, इसका इतंजार लाखों युवक कर रहे हैं. पहली मेरिट लिस्ट के आधार पर सूची बनाई जाएगी और अगर कुछ पद खाली रह जाते हैं, तब दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी.
India Post GDS 2nd Merit List 2026 LIVE : मेरिट लिस्ट में क्या-क्या होगा
इंडिया पोस्ट जीडीएस मेरिट लिस्ट में सफल उम्मीदवारों का डिवीजन, ऑफिस नाम, पोस्ट आईडी, पोस्ट नाम, कैटेगरी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पर्सेंटेज होगा.
India Post GDS Result 2026 LIVE : India Post GDS की पहली मेरिट लिस्ट
शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार
आंध्र प्रदेश सर्कल
1048
असम सर्कल
639
बिहार सर्कल
1338
छत्तीसगढ़ सर्कल
1153
दिल्ली सर्कल
38
गुजरात सर्कल
1777
हरियाणा सर्कल
270
हिमाचल प्रदेश सर्कल
518
जम्मू और कश्मीर सर्कल
267
झारखंड सर्कल
908
कर्नाटक सर्कल
1020
केरल सर्कल
1691
मध्य प्रदेश सर्कल
2102
महाराष्ट्र सर्कल
3547
पूर्वोत्तर सर्कल
1003
ओडिशा सर्कल
1191
पंजाब सर्कल
261
राजस्थान सर्कल
634
तमिलनाडु सर्कल
2009
तेलंगाना सर्कल
607
उत्तर प्रदेश सर्कल
3168
उत्तराखंड सर्कल
436
पश्चिम बंगाल सर्कल
2963
India Post GDS 2nd Merit List 2026: GDS 2nd List: कम कट-ऑफ की उम्मीद
इंडिया पोस्ट GDS की दूसरी मेरिट लिस्ट में कम अंक वाले उम्मीदवारों को बड़ा मौका मिल सकता है. जानकारों के मुताबिक, कई सर्कल्स में खाली बची सीटों के कारण कट-ऑफ में गिरावट आने की पूरी संभावना है. ऐसे में जो छात्र पहली लिस्ट में कुछ ही अंकों से चूक गए थे, उनके चयन के अवसर बढ़ गए हैं. लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें.
India Post GDS Result 2026 LIVE : कैसे चेक करें अपना रिजल्ट?
सबसे पहले indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर 'GDS 2026 Result/2nd Merit List' लिंक पर क्लिक करें.
अपने Circle (राज्य) का चयन करें जहाँ से आपने आवेदन किया था.
एक PDF फाइल खुलेगी, उसमें अपना Registration Number सर्च करें.
यदि नाम है, तो उसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें.