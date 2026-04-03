दूरदर्शन की रामायण में दारा सिंह बने थे हनुमान, बेटे विंदू दारा सिंह ने रामायणम् के मेकर्स को दी चेतावनी! बोले- अगर वह रामानंद सागर की रामायण फॉलो नहीं करेंगे

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनीं रामायण पार्ट 2 की चर्चा कई दिनों से है. लेकिन हाल ही में फिल्म से राम के किरदार में रणबीर कपूर की झलक जबसे दिखाई गई है. फैंस ही नहीं सेलेब्स भी रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं. अब विंदू दारा सिंह, जिनके पिता दारा सिंह दूरदर्शन पर प्रसारित रामानंद सागर की रामायण में हनुमान का किरदार निभा चुके हैं. उन्होंने फिल्म से रणबीर कपूर के राम के अवतार की पहली झलक पर रिएक्शन दिया है और रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की तारीफ की है. वहीं 90 के दशक की रामायण को याद किया है.

विंदू दारा सिंह ने दिया रामायणम् पर रिएक्शन

डीएनए को दिए इंटरव्यू में रामायणम् के टीजर पर विंदू दारा सिंह ने कहा, यह बहुत ही शानदार और सुंदर दिख रहा है. लेकिन, एक सख्त नियम है. जो रामायण रामानंद सागर जी की बनी है. वो हम सबके दिल ओ दिमाग में पूरी फिट है. वो जो रामायण है. वो ऐतिहासिक है. नंबर वन है. अगर ये पिक्चर उसके साथ मैच हो गई तो सुपरहिट होगी. यह रिकॉर्ड ब्रेकिंग होगी. कुभ भी अलग अगर किया जैसे इसमें वो खतरनाक (असुर) से दिख रहे है. तो अगर ज्यादा ऊपर नीचे किया तो लोग स्वीकार नहीं करेंगे.

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वीएफएक्स पर बोले विंदू दारा सिंह

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा और वीएफएक्स टीम पर विंदू दारा सिंह ने कहा, नमित मल्होत्रा जानते हैं कि विजुल्स को कैसे दिखाएं. तो स्पेशल इफेक्ट्स माइंड ब्लोइंग है. लेकिन अगर वह रामानंद सागर की रामायण फॉलो नहीं करेंगे तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है.

दूरदर्शन की रामायण थीं हिट

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि 90 के दशक में दूरदर्शन की रामायण काफी पॉपुलर थी, जिसे रामानंद सागर ने डायरेक्ट किया था. इसमें राम के रोल में अरुण गोविल, सीता के रोल में दीपिका चिखलिया, लक्ष्मण के रोल में सुनील लहरी और हनुमान के रोल में दारा सिंह को काफी पसंद किया गया था.

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