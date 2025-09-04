विज्ञापन
जिसको एशिया कप से किया गया नजरअंदाज, उसने दलीप ट्रॉफी में शतक ठोक दिलाई अपनी याद

Ruturaj Gaikwad, Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन की तरफ से शिरकत कर रहे ऋतुराज गायकवाड़ ने दूसरे सेमीफाइनल मैच में शतक जड़ हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है.

जिसको एशिया कप से किया गया नजरअंदाज, उसने दलीप ट्रॉफी में शतक ठोक दिलाई अपनी याद
Ruturaj Gaikwad
  • दलीप ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मैच वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच बेंगलुरु में खेला जा रहा है
  • ऋतुराज गायकवाड़ ने वेस्ट जोन की ओर से बल्लेबाजी करते हुए महत्वपूर्ण शतक लगाया है
  • गायकवाड़ का शतक इसलिए खास माना जा रहा है क्योंकि टीम शुरू में मुश्किल स्थिति में थी
Ruturaj Gaikwad, Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज से (चार सितंबर 2025) से वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच बेंगलुरु में खेला जा रहा है. जहां वेस्ट जोन की तरफ से शिरकत करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक ठोक सबको अपना दीवाना बना दिया है. उनके शतक की इसलिए भी खूब सराहना हो रही है. क्योंकि जब वह मैदान में बल्लेबाजी के लिए आए उस दौरान वेस्ट जोन की टीम महज 10 रन के स्कोर पर अपने दो महत्वपूर्ण विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी. ऐसी स्थिति में ना केवल उन्होंने अपनी टीम को संवारा, बल्कि बीच मझधार से उठाकर किनारे पर भी लाने का काम किया.

गायकवाड़ ने पूरा किया अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का आठवां शतक 

सेंट्रल जोन के खिलाफ खेली गई गायकवाड़ की यह शतकीय पारी उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की आठवीं शतकीय पारी भी है. खबर लिखे जाने तक उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 39 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 66 पारियों में 2732* रन निकले हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम आठ शतक और 14 अर्धशतक दर्ज है. 

ऋतुराज गायकवाड़ का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर 

बात करें ऋतुराज गायकवाड़ के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लिखे जाने तक छह वनडे और 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से वनडे की छह पारियों में 19.16 की औसत से 115 और टी20 की 20 पारियों में 39.56 की औसत से 633 रन निकले हैं. गायकवाड़ के नाम टी20 में एक शतक और चार अर्धशतक एवं वनडे में एक अर्धशतक दर्ज है. 

India, Ruturaj Dashrat Gaikwad, Cricket
