जिसको एशिया कप से किया गया नजरअंदाज, उसने दलीप ट्रॉफी में शतक ठोक दिलाई अपनी याद

Ruturaj Gaikwad, Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज से (चार सितंबर 2025) से वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच बेंगलुरु में खेला जा रहा है. जहां वेस्ट जोन की तरफ से शिरकत करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक ठोक सबको अपना दीवाना बना दिया है. उनके शतक की इसलिए भी खूब सराहना हो रही है. क्योंकि जब वह मैदान में बल्लेबाजी के लिए आए उस दौरान वेस्ट जोन की टीम महज 10 रन के स्कोर पर अपने दो महत्वपूर्ण विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी. ऐसी स्थिति में ना केवल उन्होंने अपनी टीम को संवारा, बल्कि बीच मझधार से उठाकर किनारे पर भी लाने का काम किया.

गायकवाड़ ने पूरा किया अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर का आठवां शतक

सेंट्रल जोन के खिलाफ खेली गई गायकवाड़ की यह शतकीय पारी उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की आठवीं शतकीय पारी भी है. खबर लिखे जाने तक उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 39 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 66 पारियों में 2732* रन निकले हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम आठ शतक और 14 अर्धशतक दर्ज है.

RUTURAJ GAIKWAD SCORED A HUNDRED IN DULEEP TROPHY SEMIS WHEN TEAM WERE 10/2 🥶



- The Return of Rutu is here, What an excellent knock under pressure in tough situations, this is a huge statement for selectors ahead of the West Indies Test series selection. 💪 pic.twitter.com/zzo3JZiz9d — Johns. (@CricCrazyJohns) September 4, 2025

ऋतुराज गायकवाड़ का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें ऋतुराज गायकवाड़ के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने देश के लिए खबर लिखे जाने तक छह वनडे और 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से वनडे की छह पारियों में 19.16 की औसत से 115 और टी20 की 20 पारियों में 39.56 की औसत से 633 रन निकले हैं. गायकवाड़ के नाम टी20 में एक शतक और चार अर्धशतक एवं वनडे में एक अर्धशतक दर्ज है.

यह भी पढ़ें- IGPL: युवराज सिंह की अगुआई में IPL के तर्ज पर अब होगी भारत में गोल्फ की लीग





