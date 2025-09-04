IGPL: युवराज सिंह की अगुआई में IPL के तर्ज पर अब होगी भारत में गोल्फ की लीग

Indian Golf Premier League: लीग भारतीय खेलों के लिए अब कामयाबी का फार्मूला बन चुका है. आईपीएल इसका जीता जागता उदाहरण है. यही वजह है कि आईपीएल के तर्ज पर ही अब गोल्फ के लीग इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (IGPL) का आगाज होने जा रहा है. बड़ी बात यह है कि इस लीग का सबसे बड़ा चेहरा सुपरस्टार क्रिकेटर युवराज सिंह हैं.

आईजीपीएल भारत का पहला पेशेवर गोल्फ टूर्नामेंट होगा जिसमें पुरुष और महिलाएं एक ही मंच पर खेलते हुए नजर आएंगे. इस एकीकृत प्रारूप का उद्देश्य भारत में गोल्फ के खेल को फिर से परिभाषित करना और समावेशी उत्कृष्टता और एथलीट सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है.

भारतीय गोल्फ संघ के साथ साझेदारी

आईजीपीएल भारतीय गोल्फ संघ के साथ मिलकर काम करेगा, जो भारत में गोल्फ के लिए आधिकारिक शासी निकाय है.

महिला गोल्फ को बढ़ावा

आईजीपीएल ने महिला गोल्फ को बढ़ावा देने और महिला एथलीटों के लिए संरचित प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए वुमेन्स गोल्फ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है.

टैलेंट पर नजर

आईजीपीएल विभिन्न शहरों में खेला जाएगा और इसमें दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगे.

आईजीपीएल टूर 2025 का कार्यक्रम

- चंडीगढ़: 10-12 सितंबर, चंडीगढ़ गोल्फ क्लब

- ग्रेटर नोएडा: 17-19 सितंबर, जयपुर ग्रीन्स गोल्फ कोर्स

- पुणे: 1-3 अक्टूबर, द पूना क्लब लिमिटेड गोल्फ कोर्स

- हैदराबाद: 24-26 अक्टूबर, गोल्फ कोर्स - टीबीए

- कोलकाता: 29-31 अक्टूबर, टॉलीगंज क्लब

- जमशेदपुर: 5-7 नवंबर, बेलडीह गोल्फ कोर्स

- मुंबई: 18-20 नवंबर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी गोल्फ क्लब

- आईजीपीएल और एशियन टूर संयुक्त रूप से स्वीकृत: 27-30 नवंबर, केंसविले गोल्फ रिसॉर्ट

- अहमदाबाद: 2-4 दिसंबर, गोल्फ कोर्स, टीबीए

- यूएई: 8-11 दिसंबर, गोल्फ कोर्स टीबीए

- श्रीलंका: 23-25 दिसंबर, रॉयल कोलंबो गोल्फ क्लब

आइकन खिलाड़ी

- जीव मिल्खा सिंह

- शिव कपूर

- एसएसपी चौरसिया

- गगनजीत सिंह भुल्लर

- गौरव घई

- ज्योति रंधावा

