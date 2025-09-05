क्या जीएसटी कम होने से सस्ते होंगे iPhone? कीमत पर कितना होगा असर?

सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म के जरिए कई प्रोडक्ट्स सस्ते कर आम आदमी को राहत दी है. ऐसे में आप सोच रहे हैं कि iPhone भी सस्ता हो जाएगा तो खरीद लेते हैं, तो रुकिए जरा. क्योंकि हकीकत कुछ और ही है. दरअसल सरकार ने जहां टैक्स रेट में कटौती की, साथ ही स्लैब को 4 से 2 कर दिया, इससे लगा कि स्मार्टफोन और iPhone जैसे प्रीमियम फोन भी सस्ते हो जाएंगे. पर ऐसा कुछ हुआ नहीं. चलिए आपको बताते हैं आखिर क्यों हम ये बात कर रहे हैं.

स्मार्टफोन टैक्स रेट में नहीं हुआ कोई बदलाव

दरअसल भारत में जीएसटी रिफॉर्म के अंदर स्मार्टफोन की कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किए गए. सरकार के ऐलान से पहले भी इन पर 18% जीएसटी लगता था, और अभी भी इतना ही टैक्स लग रहा है. हालांकि इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) ने सरकार से कहा था कि जीएसटी को 18% से 5% तक कम कर दिया जाए, जिससे देश की डिजिटल इंडिया मुहीम में और तेजी से आ पाए. ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास स्मार्ट फोन की पहुंच हो पाए. हालांकि अभी सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं किया है.

9 सितंबर को होगा iPhone 17 लॉन्च

बता दें कि 9 सितंबर को भारत में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च होने जा रही है. एप्पल iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max भारतीय बाजार में उतारेगा.

अगर सरकार इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (ICEA) की बात मानकर स्मार्टफोन पर से टैक्स कम करके 12% या 5% कर देती है, तो बिल्कुल आईफोन की कीमतों में कमी आएगी. लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक iPhone की कीमतें प्रीमियम ही रहेंगी.