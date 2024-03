RR vs LSG Live Score, IPL 2024: राजस्थान और लखनऊ के बीच अहम मुकाबला, जानें दोनों टीमों की संभावित XI

Rajasthan vs Lucknow Live Match Score, IPL 2024: राजस्थान और लखनऊ के बीच मुकाबला

IPL 2024 Live Score RR vs LSG: आईपीएल 2024 (IPL 2024 RR vs LSG IPL match) के चौथे मैच में आज राजस्थान रॉयल्स (RR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होना है. दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरूआत करना चाहेगी. दोनों टीमों के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं. ऐसे में यह मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. लखनऊ की कप्तानी केएल राहुल के पास है तो वहीं संजू सैमसन राजस्थान की कप्तान हैं. आईपीएल में दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 3 मैच हए हैं जिसमें दो मैच में लखनऊ को जीत मिली है. इसके अलावा एक मैच राजस्थान की टीम जीतने में सफल रही है. (LSG vs RR Head to Head in IPL: Records, Stats, Results) (LIVE SCORE)

संभावित XI (Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants IPL 2024 Fourth Match: RR vs LSG Match Preview, Probable XI, Head-to-Head Stats)

राजस्थान रॉयल्स- जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन (कप्तान, विकेटकीपर), रियान पराग, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, ध्रुव जुरेल, आर अश्विन, युजवेंद्र चहल, अवेश खान, ट्रेंट बोल्ट

लखनऊ सुपरजायंट्स- क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, दीपक हुडा, केएल राहुल (कप्तान), निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, मार्कस स्टोइनिस, क्रुणाल पंड्या, नवीन-उल-हक, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई

Live Updates on IPL 2024 4t Match Between Rajasthan vs Lucknow, straight from Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

Mar 24, 2024 13:12 (IST) RR vs LSG Live: यशस्वी जायसवाल पर रहेगी नजर

यशस्वी जायसवाल इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनके बल्ले से 712 रन निकले थे. अब आईपीएल में उनसे राजस्थान को बड़ी उम्मीद है. जायसवाल ने आईपीएल में अबतक कुल 37 मैच में कुल 1172 रन बनाए हैं. उनके नाम आईपीएल में 1 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज है. आईपीएल 2023 में जायसवाल ने 625 रन बनाए थे. जायसवाल राजस्थान रॉयल्स के लिए इस सीजन भी एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं.