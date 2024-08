VIDEO: राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज ने गेंदबाजों को चुन चुनकर कूटा, खूब लगाए आसमानी छक्के, जीत गई टीम

Rovman Powell wins match for Trent Rockets: 'द हंड्रेड मेन्स कॉम्पिटिशन' का 31वां मुकाबला बीते 14 अगस्त को ओवल इनविंसिबल्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच नॉटिंघम में खेला गया. यहां आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए शिरकत करने वाले कैरेबियन बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल का जलवा देखने को मिला. उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम के लिए 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंद में 166.66 की स्ट्राइक रेट से 45 रन की विस्फोटक पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 2 चौके और 4 बेहतरीन छक्के निकले. पॉवेल की इस उम्दा पारी के बदौलत रॉकेट्स की टीम ने विपक्षी टीम की तरफ से मिले 151 रनों के लक्ष्य को 6 गेंद शेष रहते 4 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पिछले मुकाबले में पॉवेल की मैच जिताऊ पारी को देखते हुए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

नॉटिंघम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ओवल इनविंसिबल्स की टीम 100 गेंदों में 3 विकेट के नुकसान पर 150 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए सलामी बल्लेबाज डेविड मलान सर्वोच्च स्कोरर रहे. उन्होंने 43 गेंद में 53 रन की अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 5 चौके और 1 छक्का निकला. उनके अलावा जॉर्डन कॉक्स ने 30 गेंद में नाबाद 39 और विल जैक्स ने 17 गेंद में 30 रन का योगदान दिया.

