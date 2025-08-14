मेरे पति के हत्यारे अतीक को... विधायक पूजा पाल ने की सीएम योगी की तारीफ, अखिलेश ने पार्टी से निकाला

सीएम योगी की तारीफ करने वाली सपा विधायक पूजा पाल को अखिलेश यादव की पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है. कौशांबी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का समाजवादी पार्टी ने आज निकाला है. विधायक पूजा पाल ने हाल ही में सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा था कि उनके पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिला दिया. विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विजन-2047 पर अनवरत 24 घंटे की चर्चा में शामिल होते हुए विधायक पूजा पाल ने कहा कि मौजूदा सरकार की अपराध विरोधी नीतियों की वजह से ऐसा हो पाया.

सपा विधायक ने कर दी थी सीएम योगी की तारीफ

पूजा ने कहा था, "मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को मुख्यमंत्री ने मिट्टी में मिलाने का काम किया."उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनके छिपे हुए आंसू देखे, जिन्हें वर्षों तक किसी ने नहीं देखा था. फूलपुर के पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई व पूर्व विधायक अशरफ की 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में न्यायिक हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. दोनों पर पूजा पाल के विधायक पति राजू पाल की वर्ष 2005 में हत्‍या का आरोप था.

पूजा पाल के पति की कर दी गई थी हत्या

राजू पाल वर्ष 2005 में प्रयागराज शहर पश्चिम से बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गये थे. उनकी हत्या के बाद पूजा पाल 2007 में बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुनी गईं और 2022 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें कौशांबी जिले के चायल से टिकट दिया. वर्ष 2023 में अतीक और उनके भाई की हत्या के बाद पूजा पाल का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार, खासतौर से मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के प्रति झुकाव बढ़ा.

सीएम योगी को बता चुकी हैं भाई

उन्होंने उस समय राज्यसभा चुनाव में भाजपा की मदद की और पत्रकारों से बातचीत के दौरान योगी को अपना भाई बताया था. पिछले वर्ष विधानसभा उप चुनाव के दौरान भी पूजा पाल ने भाजपा की मदद की थी. पूजा ने विधानसभा में चर्चा के दौरान कहा, ''सब जानते हैं कि मेरे पति की हत्या कैसे हुई और किसने की. मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मेरी बात सुनी, जो किसी ने नहीं सुनी थी.''

सपा विधायक ने कहा, "पूरा राज्य मुख्यमंत्री की ओर विश्वास से देख रहा है." पूजा ने कहा कि ''प्रयागराज में ऐसे कई शोकाकुल परिवार हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में न्याय मिला है. अनगिनत महिलाओं ने अपने पति खोए हैं, अनगिनत माताओं ने अपने बेटों को खोया है. मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद देती हूं जिन्होंने अतीक अहमद जैसे अपराधियों और माफियाओं का सफाया किया.”