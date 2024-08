जसप्रीत बुमराह प्रमुख टूर्नामेंट से हुए बाहर! जानें किस सीरीज से करेंगे भारतीय टीम में वापसी

Big update regarding Jasprit Bumrah: श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज की समाप्ति के बाद भारतीय खिलाड़ियों को करीब 1 महीने की छुट्टी प्राप्त हुई है. ब्लू टीम अब अगले महीने सीधे बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से अपने अभियान का आगाज करेगी. उससे पहले टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बुमराह को बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज से आराम दिया जा सकता है.

हालांकि, सुखद भरी खबर जो है, वह यह है कि बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज की समाप्ति के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाले 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए वह ब्लू टीम के साथ उपस्थित रहेंगे.

INDIAN CRICKET UPDATES. [Kushan Sarkar From PTI]



- Bumrah could return in the New Zealand Test series as he might skip the Bangladesh series.



- Selectors are seriously looking for left arm fast bowlers in Tests, options are Arshdeep, Yash Dayal & Khaleel. pic.twitter.com/AU27AFpeNJ