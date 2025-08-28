CPL 2025: रोमारियो शेफर्ड ने T20 में रचा इतिहास, ऐसा अनोखा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Romario Shepherd record : कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 (CPL 2025) में एक ऐसा कारनामा हुआ है जिसे देख दुनिया हैरान रह गई है. 2025 सीज़न के 13वें मैच में, सेंट लूसिया किंग्स (SLK) का मुकाबला गुयाना अमेज़न वॉरियर्स (GAW) से हुआ. जिन खिलाड़ियों पर सबकी नज़रें टिकी थीं, उनमें से एक थे रोमारियो शेफर्ड, जो इस समय सबसे खतरनाक टी20I ऑलराउंडरों में से एक हैं, और 2025 में अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) टीम का अहम हिस्सा थे. इस मैच में उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देख दुनिया हैरान है. दरअसल, हुआ ये कि गुयाना अमेज़न वॉरियर्स की पहली पारी के 15वें ओवर में विरोधी गेंदबाज ओशेन थॉमस ने क्रिकेट इतिहास के सबसे अजीबोगरीब ओवरों में से एक फेंका. इस ओवर की तीसरी गेंद नो-बॉल थी.

ROMARIO SHEPHERD SMASHED 73 (34) IN THE CPL. 🔥pic.twitter.com/tfZlaKQrY7 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 27, 2025

इसके बाद उन्होंने एक वाइड फेंकी. गली दो गेंदें भी नो-बॉल रहीं और शेफर्ड ने दोनों पर छक्के जड़े. इस तरह, ओशेन थॉमस की दोनों गेंदों पर सात-सात रन पड़े. आखिरकार उन्होंने एक वैध गेंद फेंकी, जिस पर शेफर्ड ने फिर से छक्का जड़ा. जिसके कारण सिर्फ एक गेंद पर 22 रन बने.

दुनिया के पहले बल्लेबाज बने (hit three sixes off a single delivery in T20)

आईपीएल 2019 और 2020 में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए खेलने वाले ओशेन थॉमस ने एक ही गेंद पर 20 से ज्यादा रन देने वाले इतिहास के पहले गेंदबाज बन गए. वहीं रोमारियो शेफर्ड एक ही गेंद पर तीन छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने. (RCB Star Romario Shepherd Creates HISTORY)

ओशाने थॉमस के नाम अनचाहा रिकॉर्ड

ओशाने थॉमस के सिर्फ़ एक गेंद पर 22 रन बने और उस चौंकाने वाले ओवर में कुल 33 पड़े. वहीं, इफ़्तिख़ार अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक और छक्का जड़ा. रोमारियो शेफर्ड ने 34 गेंदों पर 73 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत गुयाना अमेज़न वॉरियर्स ने 20 ओवरों में 203 रन बनाए. Oshane Thomas ने अपने 4 ओवर में 63 रन देकर एक विकेट लिए.

वहीं, दूसरी ओर सेंट लूसिया किंग्स की टीम ने 18.1 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाकर मैच को 4 विकेट से जीत लिया. सेंट लुसिया किंग्स की टीम की ओर से एकीम ऑगस्टे ने 35 गेंद पर 73 रन बनाए, अपनी पारी में एकीम ऑगस्टे ने 6 चौके और 4 छक्के लगाने का कमाल किया है.