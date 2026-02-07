W,W,W,W, रोमारियो शेफर्ड का कमाल, हैट्रिक, चौका, पंजा लेकर पूरी दुनिया को चौंकाया, VIDEO

Romario Shepherd, ICC Mens T20 World Cup 2026: रोमारियो शेफर्ड ने कमाल कर दिया है. उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी मुकाबले में केवल हैट्रिक ही नहीं लिया है. बल्कि विकेटों का चौका और पंजा भी लगाया है. अब आप सोच रहे होंगे कि विकेटों की हैट्रिक तो होती है. मगर विकेटों का चौका और पंजा क्या होता है? तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस्क और ऑलिवर डेविडसन को आउट कर पूरा किया हैट्रिक

मैच के दौरान रोमारियो शेफर्ड ने पहले विपक्षी टीम के बल्लेबाज मैथ्यू क्रॉस, माइकल लीस्क और ऑलिवर डेविडसन को लगातार गेंदों पर आउट करते हुए हैट्रिक पूरी की. शेफर्ड ने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर मैथ्यू क्रॉस (11) को रदरफोर्ड के हाथों कैच आउट किया. इसके बाद अगली गेंद पर माइकल लीस्क (00) को पॉवेल के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

FIRST HAT-TRICK OF T20 WC 2026 - ROMARIO SHEPHERD...!!! 🫡



West Indies has arrived in the World Cup. pic.twitter.com/dRht7tTk3z — Johns. (@CricCrazyJohns) February 7, 2026

वह यहीं नहीं रुके ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने ऑलिवर डेविडसन (00) को बोल्ड कर दिया. इस तरह वह इस ओवर में क्रॉस, लीस्क और डेविडसन को आउट करते हुए हैट्रिक पूरा करने में कामयाब रहे.

शेफर्ड ने एक ओवर में लगाया विकेटों का चौका

मैच के दौरान शेफर्ड ने एक ओवर में विकेटों का चौका भी लगाया. उन्होंने 17वें ओवर की दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार विकेट लिया. पांचवीं गेंद बीट रही. इसके बाद उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर साफ्यान शरीफ (00) को भी चलता कर दिया. इस तरह उन्होंने 17वें ओवर में कुल चार सफलता प्राप्त की.

शेफर्ड ने स्कॉटलैंड के खिलाफ लगाया विकेटों का पंजा

स्कॉटलैंड के खिलाफ शेफर्ड विकेटों का पंजा लगाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उन्होंने कुल तीन ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 6.66 की इकॉनमी से 20 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दो बार हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज (फुल मेंबर टीम)

लसिथ मलिंगा - श्रीलंका

टिम साउथी - न्यूजीलैंड

पैट कमिंस - ऑस्ट्रेलिया

रोमारियो शेफर्ड - वेस्टइंडीज

टी20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज

ब्रेट ली - बनाम बांग्लादेश - केप टाउन - 2007

कर्टिस कैम्फर - बनाम नीदरलैंड अबू धाबी - 2021

वानिंदु हसरंगा - बनाम दक्षिण अफ्रीका - शारजाह - 2021

कागिसो रबाडा - बनाम इंग्लैंड - शारजाह - 2021

कार्तिक मेयप्पन - बनाम श्रीलंका - जिलॉन्ग - 2022

जोश लिटिल - बनाम न्यूजीलैंड - एडिलेड - 2022

पैट कमिंस - बनाम बांग्लादेश - नॉर्थ साउंड - 2024

पैट कमिंस - बनाम अफगानिस्तान - अर्नोस वेले - 2024

क्रिस जॉर्डन - बनाम अमेरिका - ब्रिजटाउन - 2024

रोमारियो शेफर्ड - बनाम स्कॉटलैंड - कोलकाता - 2026

वेस्टइंडीज की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज

जेसन होल्डर - बनाम इंग्लैंड ब्रिजटाउन - 2022

रोमारियो शेफर्ड - बनाम बांग्लादेश - चट्टग्राम - 2025

शमर स्प्रिंगर - बनाम अफगानिस्तान - दुबई - 2026

रोमारियो शेफर्ड - बनाम स्कॉटलैंड - कोलकाता - 2026

