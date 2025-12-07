रोहित शर्मा-विराट कोहली अब कब दिखेंगे एक्शन में? ऐसा है भारत का वनडे शेड्यूल

India ODI series Schedule: विशाखापटनम में यशस्वी जायसवाल के शतक और विराट कोहली की नाबाद शतकीय पारी के दम पर भारत ने साउथ अफ्रीका को सीरीज के तीसरे और निर्णायक वनडे मुकाबले में 9 विकेट से रौंद दिया और वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की. विराट कोहली, जिन्होंने इस सीरीज में 300 से अधिक रन बनाए, को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया. रोहित और विराट पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुकी है. ऐसे में दोनों इस साल अब कोई और मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि भारत ने शानिवार को साल 2025 का अपना आखिरी वनडे मैच खेला है. ऐसे में फैंस को इन दोनों दिग्गजों को भारतीय जर्सी में दिखने के लिए अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.

रोहित और कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. दोनों ने करीब साल भर बाद भारत के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. इसके बाद दोनों साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आए. RO-KO की जोड़ी अब अगले साल जनवरी में एक्शन में दिखेगी.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद भारत की नजरें अब मेहमान टीम के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज पर है. टी20 सीरीज की शुरुआत 9 दिसंबर को होगी और सीरीज का आखिरी मुकाबला 19 दिसंबर को खेला जाएगा. इसके बाद भारत इस साल कोई और सीरीज नहीं खेलेगा. भारतीय टीम अगले साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड की मेजबानी करेगी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज होगी. इस सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी को खेला जाएगा, जबकि सीरीज का दूसरा मैच 14 जनवरी और सीरीज का आखिरी मुकाबला 18 जनवरी को खेला जाएगा. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के बाद भारत जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ उसकी सरजमीं पर तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार, भारत 14 जुलाई को सीरीज का पहला वनडे खेलेगा. उसके बाद 16 जुलाई को दूसरा और 19 जुलाई को तीसरा वनडे खेलेगा.

ऐसे में फैंस को रोहित-कोहली की वापसी के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. क्योंकि रोहित और कोहली मार्च से मई के बीच आईपीएल में भी एक्शन में दिखेंगे और उसके बाद उनकी अगली उपस्थिति जुलाई में होगी. इसके अलावा विराट कोहली के लिए कहा जा रहा है कि वह विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेलते दिखेंगे.

