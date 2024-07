सूर्यकमार यादव को कैच लेता देख रोहित शर्मा की अटक गई थी सांसे, रिएक्शन देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, Video

Rohit Sharma on Surya Kumar Yadav catch: भारत ने साउथ अफ्रीका को फाइनल में हराकर दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में कामयाबी पाई. भारत को 7 रनों शानदार जीत मिली. इस जीत में जहां कोहली की अर्शतकीय पारी अहम रही तो वहीं आखिरी ओवर में सूर्यकुमार यादव ने जो कैच लिया उसने भारत के लिए मैच पलटने का काम किया. साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में 16 रनों की दरकार थी. आखिरी ओवर में हार्दिक गेंदबाजी करने आए थे. पहली ही गेंद पर मिलर ने हवाई शॉट मारा जो लॉग ऑन पर गई. जहां सूर्या ने हवा में छलांग लगाकर दो कोशिश में कैच को लपक लिया. इस कैच को मैच का टर्निंग प्वाइंट माना जा रहा है.

वहीं, अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें रोहित शर्मा का रिएक्शन देखा जा जा रहा है. जिस समय सूर्या इस करिश्माई कैच को लेने की कोशिश कर रहे थे. उस समय रोहित का हाल बेहाल था. रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसे अटक गई थी. वह पल ही ऐसा था. रोहित का रिएक्शन देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही सूर्या ने कैच लेने की कोशिश करते दिखे वैसे ही रोहित अपनी जगह से झुक गए और कैच को एक नजर में देखने लगे. रोहित के हाव भाव को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी हालत उस समय क्या रही होगी.

Rohit Sharma brother literally lost all the hopes. Thank you Surya Dada. pic.twitter.com/iKRxJ0BHcl