विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: मुंबई का राजा कौन? हाथ जोड़ने लगे रोहित शर्मा, वजह जान दिल में 'हिटमैन' की बढ़ जाएगी इज्जत

Rohit Sharma Stops Fans From Chanting 'Mumbai Cha Raja, Rohit Sharma: गणपती पंडाल में जब रोहित शर्मा के चाहने वाले नारा लगा रहे थे कि मुंबई का राजा कौन? भगवान के सामने यह बात हिटमैन को पसंद नहीं आई और उन्होंने ऐसा न कहने के लिए गुजारिश की.

Read Time: 2 mins
Share
VIDEO: मुंबई का राजा कौन? हाथ जोड़ने लगे रोहित शर्मा, वजह जान दिल में 'हिटमैन' की बढ़ जाएगी इज्जत
Rohit Sharma
  • रोहित शर्मा ने गणपति पूजा के दौरान फैंस को मुंबई का राजा नारा लगाने से विनम्रता से मना किया
  • सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में रोहित शर्मा ने हाथ जोड़कर फैंस से शांति बनाए रखने की अपील की
  • हाल ही में रोहित शर्मा ने भारतीय खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट में सफलता हासिल की और फिट नजर आए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rohit Sharma Stops Fans From Chanting 'Mumbai Cha Raja, Rohit Sharma: वैसे तो रोहित शर्मा के चाहने वालों की एक लंबी लिस्ट है. मगर उन्होंने गणपती पंडाल में जो किया है. वह बात जानकर उनकी इज्जत आपके दिल में और बढ़ जाएगी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि 'हिटमैन' शर्मा पूजा पाठ में मग्न नजर आ रहे हैं. इस दौरान उनके कुछ चाहने लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, 'मुंबई का राजा कौन?' जिसके जवाब में उनके चाहने वाले उनका नाम लेने लगे. मगर यह बात उन्हें पसंद नहीं आई. उन्होंने सिर ऊपर उठाते हुए उन्हें इशारों ही इशारों में मना किया और हाथ जोड़कर उनसे विनती करते नजर आए.  

रोहित शर्मा ने पास किया टेस्ट 

हाल ही में भारतीय खियालड़ियों का फिटनेस टेस्ट लिया गया था. जहां रोहित शर्मा काफी फिट और तेज नजर आए. बताया जा रहा है कि छुट्टी के दिनों में भी उन्होंने अपनी फिटनेस पर काफी ध्यान दिया था. यही वजह है कि मैदान में थुलथुल नजर आने वाले 'हिटमैन' शर्मा टेस्ट के दौरान काफी फिट नजर आ रहे थे और टेस्ट पास करने में उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई. 

टेस्ट और टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं रोहित 

रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में वह अब भी सक्रिय हैं. 'हिटमैन' शर्मा ने सबसे पहले भारतीय टीम को 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने के बाद टी20 फॉर्मेट से संन्यास लिया था. उसके बाद हाल ही में इंग्लैंड दौरे से पहले उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया. जिसके बाद अब वह केवल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय रह गए हैं. 

यह भी पढ़ें- सैमसन ने नहीं, इन 2 खिलाड़ियों ने उड़ाई है इंडिया की नींद, इरफान पठान ने दिया जवाब और चुनी परफेक्ट प्लेइंग XI

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Rohit Gurunath Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com