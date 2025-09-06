सैमसन ने नहीं, इन 2 खिलाड़ियों ने उड़ाई है इंडिया की नींद, इरफान पठान ने दिया जवाब और चुनी परफेक्ट प्लेइंग XI

Irfan Pathan, Asia Cup 2025: एशिया कप के 17वें सीजन का रोमांच भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के ऊपर छाया हुआ है. लोग लगातार भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं. भारतीय जांबाज भी अपने चाहने वालों की उम्मीदों पर 100 फीसद खरा उतरने के लिए मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं. टूर्नामेंट का आगाज नौ सितंबर से हो रहा है. मगर भारतीय टीम का पहला मुकाबला 10 सितंबर को मेजबान टीम संयुक्त अरब अमीरात के साथ है. आगामी भिड़ंत से पहले भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया की परफेक्ट प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. जिसमें लगभग सभी धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं.

बतौर ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का किया चुनाव

इरफान पठान ने एशिया कप के लिए अपनी टीम में ओपनर के तौर पर अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल का चुनाव किया है. अभिषेक शर्मा की विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया अच्छी तरह से वाकिफ है. वहीं गिल जिस तरह से पारी को आगे बढ़ाते हैं. यह काबिलेतारीफ है. यह वजह है कि उन्होंने एक आक्रामक बल्लेबाज के साथ एक धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी का चुनाव किया है.

जितेश शर्मा के बजाय सैमसन पर पठान ने जताया भरोसा

विकेटकीपर के तौर पर इरफान पठान ने जितेश शर्मा के बजाय संजू सैमसन पर भरोसा जताया है. सैमसन ने पारी का आगाज करते हुए सराहनीय कार्य किया है. मगर पांचवें पायदान पर वह कैसा प्रदर्शन करते हैं. यह देखना काफी दिलचस्प होगा.

मध्यक्रम में इन खिलाड़ियों पर जताया भरोसा

पठान ने मध्यक्रम की कमान तिलक वर्मा के साथ-साथ कैप्टन सूर्यकुमार यादव के कंधों पर रखी है. हाल के दिनों में तिलक ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता है. वहीं सदाबहार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव के प्रदर्शन से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है.

पंड्या और पटेल को ऑलराउंडर के तौर पर चुना

हार्दिक पंड्या ने अपनी टीम में ऑलराउंडर के तौर पर दो खिलाड़ियों का चुनाव किया है. जिसमें हार्दिक पंड्या के साथ-साथ अक्षर पटेल का नाम शामिल है. ये दोनों खिलाड़ी बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी मैच का रुख बदलने में माहिर हैं.

आठवें स्थान के लिए सुझाया दो नाम

पठान ने आठवें स्थान के लिए दो खिलाड़ियों का नाम सुझाया है. ये दोनों खिलाड़ी कुलदीप यादव और शिवम दुबे हैं. पठान के मुताबिक अगर आप बैटिंग में गहराई चाहते हैं तो शिवम को टीम में डाल सकते हैं. मगर विकेट पाटा नजर आती है तो कुलदीप यादव का चुनाव किया जा सकता है.

पठान ने इन तेज गेंदबाजों का किया चुनाव

पठान ने अपनी टीम में दो पेशेवर तेज गेंदबाजों का चुनाव किया है. ये गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह हैं. वहीं स्पिनर के तौर पर उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को टीम में वरीयता दी है.

एशिया कप के लिए पठान की तरफ से चुनी गई भारतीय प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती.

यह भी पढ़ें- बच के रहना रे बाबा! आकाश चोपड़ा ने Asia Cup 2025 के लिए चुनी अफगानिस्तान की सबसे मजबूत प्लेइंग XI



