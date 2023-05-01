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कुंबले बने गुरु! भारत के उभरते स्पिनरों को दिया सफलता का मंत्र

अनिल कुंबले ने बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उभरते स्पिनरों के लिए दो दिन की खास मास्टरक्लास आयोजित की. इस दौरान उन्होंने युवा गेंदबाजों को एलीट लेवल क्रिकेट के गुर सिखाए. कैंप में सुनील जोशी भी मौजूद रहे.

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    अनिल कुंबले
    भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज लेग-स्पिनर अनिल कुंबले ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में चुने गए युवा स्पिनरों के लिए दो दिन की एक खास मास्टर क्लास आयोजित की.
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    अनिल कुंबले
    इस सेशन का मकसद देश के उभरते स्पिनरों को कुंबले की देखरेख में अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद करना था. कुंबले इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं, जिन्होंने 619 टेस्ट और 337 वनडे विकेट लिए हैं.
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    अनिल कुंबले
    बीसीसीआई ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'इस महीने की शुरुआत में चुने गए उभरते हुए स्पिनरों ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भारत के सबसे बड़े मैच-विनर स्पिनरों में से एक अनिल कुंबले के साथ 2 दिन की मास्टरक्लास में हिस्सा लिया.'
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    अनिल कुंबले
    बीसीसीआई ने आगे लिखा, 'इसमें शामिल खिलाड़ियों को इस दिग्गज से यह जानने का मौका मिला कि एलीट लेवल पर सफल होने के लिए क्या जरूरी है. इसके साथ ही, कुंबले ने उन्हें उनके खेल की बारीकियों के बारे में भी बताया.'
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    अनिल कुंबले
    इस मास्टरक्लास में भारत के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर सुनील जोशी भी मौजूद थे, जो बेंगलुरु में मौजूद अत्याधुनिक हाई-परफॉर्मेंस सुविधा में स्पिन-बॉलिंग कोच के तौर पर काम करते हैं. जोशी जापान के आइची-नागोया में खेले जा रहे एशियन गेम्स के पुरुष टी20 क्रिकेट इवेंट के लिए भारतीय पुरुष टीम का भी हिस्सा हैं.
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    अनिल कुंबले
    इस साल की शुरुआत में, भारत के पूर्व बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जहीर खान ने सीओई में इंडिया ए और अंडर-19 सेटअप के तेज गेंदबाजों के लिए तीन दिन का खास रेड-बॉल कैंप आयोजित किया था.
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    अनिल कुंबले
    भारत के पूर्व ऑफ-स्पिनर हरभजन सिंह ने भी 23-26 मार्च तक सीओई में ऑफ-स्पिनरों के लिए चार दिन का खास कैंप आयोजित किया था. हरभजन के कैंप में तनुष कोटियन, हिमांशु सिंह और सारांश जैन शामिल हुए थे.
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    अनिल कुंबले
    इस बीच, सीओई अभी भी इस सुविधा के लिए 'हेड ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन' पद के लिए आवेदन मांगे हैं. मार्च 2025 में नितिन पटेल के इस्तीफे के बाद से यह अहम पद खाली पड़ा है.
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    अनिल कुंबले
    सीओई के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया पहले ही इस अहम पद के लिए सही उम्मीदवार खोजने में आ रही चुनौतियों का जिक्र कर चुके हैं.
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