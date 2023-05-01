कुंबले बने गुरु! भारत के उभरते स्पिनरों को दिया सफलता का मंत्र

अनिल कुंबले

इस मास्टरक्लास में भारत के पूर्व बाएं हाथ के स्पिनर सुनील जोशी भी मौजूद थे, जो बेंगलुरु में मौजूद अत्याधुनिक हाई-परफॉर्मेंस सुविधा में स्पिन-बॉलिंग कोच के तौर पर काम करते हैं. जोशी जापान के आइची-नागोया में खेले जा रहे एशियन गेम्स के पुरुष टी20 क्रिकेट इवेंट के लिए भारतीय पुरुष टीम का भी हिस्सा हैं.