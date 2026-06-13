IND vs AFG: रोहित शर्मा इतिहास रचने की दहलीज पर, मात्र इतना रन बनाते ही सचिन-विराट के क्लब में हो जाएंगे शामिल

Rohit Sharma List A Runs Record: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का रोमांचक आगाज शनिवार, 13 जून से होने जा रहा है. सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच को लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं क्योंकि दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को खेलने के लिए पूरी तरह फिट घोषित कर दिया गया है. मैदान पर कदम रखने के साथ ही रोहित शर्मा एक बहुत बड़ा इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच जाएंगे. वह अपने लिस्ट ए क्रिकेट करियर में 14000 रन पूरे करने से महज 26 रन दूर हैं और यह रन बनाते ही वह एक खास क्लब का हिस्सा बन जाएंगे.

क्रिकेट इतिहास में भारत के महान बल्लेबाजों का लिस्ट ए करियर बेहद शानदार रहा है. इस लिस्ट में क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 551 मैचों में 21,999 रनों के साथ दुनिया में सबसे आगे हैं. उनके बाद रन मशीन विराट कोहली का नाम आता है, जिन्होंने 330 से ज्यादा मैचों में 16,447 से ज्यादा रन बनाए हैं. अब रोहित शर्मा सिर्फ 26 रन बनाते ही इन दोनों दिग्गजों के इस बेहद खास और चुनिंदा क्लब में एंट्री कर लेंगे.

रोहित शर्मा ने अपनी आखिरी वनडे सीरीज इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी, जहां तीन मैचों में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इस मुकाबले में फैंस को उनसे एक बड़ी और दमदार पारी की उम्मीद होगी. वैसे भी 50 ओवर के इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ बेहद खतरनाक रहा है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले 3 मुकाबलों में 75 की शानदार औसत और 127 के धाकड़ स्ट्राइक रेट से 150 रन बनाए हैं, जिसमें एक बेहतरीन शतक भी शामिल है.

इस बार रोहित शर्मा के कंधों पर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि टीम के दो बड़े मैच विनर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या चोट के कारण इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. विराट कोहली जहां पैर की मांसपेशियों (हैमस्ट्रिंग) के खिंचाव से जूझ रहे हैं, वहीं हार्दिक पांड्या के बाएं पैर में हल्की चोट है. विराट कोहली की गैरमौजूदगी में युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया है. अब देखना होगा कि रोहित शर्मा पहले ही मैच में इस ऐतिहासिक कीर्तिमान को छूकर टीम इंडिया को जीत दिला पाते हैं या नहीं.