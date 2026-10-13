रोहित शर्मा फिर बन सकते हैं मुंबई इंडियंस के कप्तान? MI में फिर लौट सकता है 'हिटमैन राज- रिपोर्ट

आईपीएल 2027 में मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन होगा? क्या फ्रेंचाइजी एक बार फिर हार्दिक पांड्या पर भरोसा जताएगी या फिर स्टैंड-इन कैप्टन सूर्यकुमार यादव को नियमित कप्तान बनाया जाएगा. इसके अलावा लाइन में खड़े तिलक वर्मा का क्यो होगा? ऐसे कई सवाल है, जिनका मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी को अगले सीजन से पहले जवाब तलाशना होगा. हालांकि, लगता है कि फ्रेंचाइजी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है और उसने वापस अपने पांच बार के चैंपियन कप्तान के साथ जाने का फैसला लिया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा अगले सीजन में एक बार फिर मुंबई की कमान संभाले नजर आ सकते हैं.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, IPL 2027 में रोहित शर्मा के मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर वापसी करने की संभावना है. फ्रेंचाइजी का टॉप मैनेजमेंट यह जिम्मेदारी वापस अपने सबसे सफल कप्तान को सौंपने पर विचार कर रहा है. रोहित ने मुंबई इंडियंस को 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब जिताए थे. हालांकि, 2024 सीजन से पहले हार्दिक पांड्या ने उनकी जगह ली. मुंबई ने गुजरात से हार्दिक को ट्रेड किया था.

हार्दिक को कप्तानी मिलने पर मुंबई फ्रेंचाइजी को फैंस के गुस्से का सामना करना पड़ा था. हालांकि, हार्दिक की अगुवाई में पहले सीजन में मुंबई अंक तालिका में सबसे नीचे रही. टीम ने 2025 में दमदार वापसी की और प्लेऑफ में पहुंची लेकिन 2026 में उसका प्रदर्शन फिर से खराब रहा. बता दें, मुंबई की कप्तानी की रेस में सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा भी संभावित उम्मीदवार के तौर पर उभरे थे. लेकिन मुंबई अब अपने पूर्व कप्तान के पास वापस लौटना पसंद कर सकती है.

हार्दिक पांड्या का क्या होगा?

अगर रोहित की वापसी होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि हार्दिक पांड्या का क्या होगा. रिपोर्ट की मानें तो यह ऑलराउंडर किसी दूसरी टीम में जा सकता है. संभावित टीमों में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के नाम शामिल हैं. मुंबई और राजस्थान के बीच हार्दिक को लेकर एक संभावित डील पर बातचीत चल रही थी, लेकिन एक समय पर यह बातचीत रुक गई. कोई भी ट्रेड दोनों टीमों के बीच सही शर्तों पर सहमति बनने पर ही हो पाएगा, जिसमें यह भी शामिल है कि बदले में मुंबई को कौन सा खिलाड़ी मिलेगा. इस डील को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

अगर राजस्थान रॉयल्स के साथ कोई ट्रेड मुमकिन हो पाता है, तो यशस्वी जायसवाल मुंबई के लिए एक सही विकल्प हो सकते हैं. यह बाएं हाथ का ओपनर उनकी भारतीय बैटिंग लाइन-अप को मज़बूत कर सकता है और टीम को टॉप ऑर्डर में लंबे समय के लिए एक विकल्प दे सकता है. रोहित की उम्र 40 के करीब पहुंच रही है, ऐसे में किसी युवा भारतीय ओपनर को टीम में शामिल करने से मुंबई को भविष्य की तैयारी में मदद मिल सकती है. अगर रोहित आगे चलकर IPL से संन्यास लेने का फ़ैसला करते हैं, तो जायसवाल आने वाले कई सालों तक टीम का अहम हिस्सा बने रह सकते हैं.

सूर्यकुमार यादव या तिलक वर्मा का क्या हुआ?

मुंबई इंडियंस की कप्तानी के लिए सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा भी संभावित विकल्प के तौर पर सामने आए थे. पिछले सीज़न में जब हार्दिक उपलब्ध नहीं थे, तब सूर्यकुमार ने टीम की कप्तानी की थी. उन्होंने दिल्ली में मुंबई की कप्तानी की थी और रायपुर में भी कप्तानी संभालने की कतार में थे, जब हार्दिक नहीं खेल पाए थे. इससे यह संभावना बनी थी कि अगर हार्दिक फ्रेंचाइजी छोड़ते हैं, तो सूर्यकुमार कप्तान बन सकते हैं. हालांकि, हालात बदलते दिख रहे हैं और अब खबरें हैं कि रोहित मुख्य दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं.

भारत के साथ सूर्यकुमार का कप्तानी का रिकॉर्ड भी उन्हें एक दिलचस्प विकल्प बनाता है. उन्होंने इस साल की शुरुआत में भारत को T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था, लेकिन उसके बाद राष्ट्रीय टीम की कप्तानी से उनका हटना अचानक हुआ. इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है और यह साफ नहीं है कि उन घटनाओं का मुंबई की सोच पर कोई असर पड़ा है या नहीं.

वहीं, तिलक लंबे समय के लिए एक विकल्प हो सकते थे. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत के टी20 उप-कप्तान के तौर पर उनकी हालिया नियुक्ति ने भविष्य में उनके कप्तान बनने की संभावनाओं पर चर्चा को हवा दी थी. लेकिन वह भी रेस में पिछड़ गए.

रोहित की वापसी क्यों?

मुंबई इंडियंस के कप्तान के तौर पर रोहित का रिकॉर्ड ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. टीम ने अपने सभी पांच IPL खिताब उन्हीं की कप्तानी में जीते हैं और उस दौरान टीम की कामयाबी में उनकी अहम भूमिका रही है. 2020 के बाद से मुंबई ने कोई टूर्नामेंट नहीं जीता है और टीम फाइनल में भी जगह नहीं बना पाई है. 2024 सीजन से पहले कप्तानी में बदलाव से टीम को वैसी कामयाबी नहीं मिली जैसी उम्मीद थी, भले ही टीम 2025 में प्लेऑफ़ में पहुंच गई थी.

हार्दिक की नियुक्ति के समय ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर भी सवाल उठ रहे थे. टीम की एकता, बॉडी लैंग्वेज और कप्तान व अन्य खिलाड़ियों के बीच तालमेल को लेकर चिंताएं थीं. मुंबई में उस लड़ने के जज़्बे की कमी दिखी, जिसकी वजह से उन्होंने रोहित की कप्तानी में कई खिताब जीते थे.

हालांकि टीम के खराब प्रदर्शन के लिए किसी एक वजह को जिम्मेदार ठहराना मुश्किल है, लेकिन फ्रेंचाइजी अब ऐसे कप्तान को वापस लाकर स्थिरता लाने की कोशिश कर सकती है जो टीम के कल्चर को समझता हो और जिसका सफल रिकॉर्ड रहा हो. इसलिए, रोहित की वापसी टीम की लीडरशिप और प्रदर्शन, दोनों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने की कोशिश हो सकती है.

अगर रोहित कप्तान के तौर पर वापसी करते हैं, तो मुंबई को आने वाले सीज़न का इस्तेमाल अपनी लीडरशिप के अगले दौर की तैयारी के लिए करना पड़ सकता है. भविष्य के लिए तिलक एक विकल्प हो सकते हैं, जबकि कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार का अनुभव भी उन्हें एक दावेदार बना सकता है. एक और संभावना यह है कि रोहित टीम के लिए खेलते और कप्तानी करते हुए फ्रेंचाइजी के फैसले लेने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. उनके अनुभव से उन्हें मुंबई की प्लानिंग और मैनेजमेंट में ज़्यादा करीब से योगदान करने में मदद मिल सकती है, और हो सकता है कि वह फ़्रैंचाइज़ी के 'थिंक टैंक' का हिस्सा बन जाएं.

हालांकि, ऐसी भूमिका के बारे में अभी सिर्फ़ अटकलें ही लगाई जा रही हैं और मुंबई ने इस बारे में कोई योजना घोषित नहीं की है. फिलहाल, खबरों से पता चलता है कि रोहित IPL 2027 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी के लिए सबसे आगे चल रहे हैं. फ्रेंचाइजी के पास अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए अभी भी लगभग छह महीने का समय है और नया सीज़न शुरू होने से पहले स्थिति बदल सकती है.

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