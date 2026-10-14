India vs West Indies LIVE Score, 4th T20I: हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले चौथे मैच में भारत पांच मैचों की T20I सीरीज जीतने की कोशिश करेगा. इंदौर में मिली जीत के बाद, इस हाई-स्कोरिंग मैदान पर एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है. सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा भारत अपनी मौजूदा फॉर्म को बनाए रखने और मेहमान टीम पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, जबकि वेस्टइंडीज वापसी करने और सीरीज में बने रहने की उम्मीद करेगा. हैदराबाद का मैदान बल्लेबाजों के लिए अच्छा है और यहां बाउंड्री छोटी हैं, इसलिए दोनों टीमों को एक बार फिर हाई-स्कोरिंग मैच का सामना करना पड़ सकता है. वेस्टइंडीज के खिलाफ इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. लाइव स्कोर

भारत: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव.

वेस्टइंडीज: शाई होप (कप्तान), ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, अकील होसेन, शमार जोसेफ, गुडाकेश मोती, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैमसन, रोमारियो शेफर्ड, शमार स्प्रिंगर.

India vs West Indies LIVE Score: IND vs WI 4th T20I Updates From Hyderabad