WTC प्वॉइंट टेबल: ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर किया बड़ा उलटफेर, भारत को हुआ सीधा फायदा

टेस्ट कप्तान के तौर पर टेम्बा बावुमा का शानदार सफ़र आखिरकार मंगलवार को खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें इस फॉर्मेट में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा है. ऑस्ट्रेलिया ने डरबन में तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 214 रनों से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया की इस जीत से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भी बदलाव हुआ है और मेजबान टीम तीसरे स्थान पर खिसक गई है. दक्षिण अफ्रीका के इस मैच से पहले अंक प्रतिशत 75 थे जो अब गिरकर 60 प्रतिशत हो गया है, जिससे वह दूसरे से तीसरे स्थान पर पहुंच गई. वहीं ब्लैककैप्स 72.22 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं.

जोश हेजलवुड ने दूसरी पारी में छह विकेट लिए और ऑस्ट्रेलिया ने किंग्समीड में पहले टेस्ट के पांचवें दिन दक्षिण अफ्रीका पर शानदार जीत हासिल की. हेजलवुड ने दो बार अच्छी साझेदारी को तोड़ा और 49 रन देकर 6 विकेट लिए. 2018 के सैंडपेपर स्कैंडल के बाद दक्षिण अफ्रीका में दोनों टीमों के बीच पहली टेस्ट सीरीज़ में, मेजबान टीम को जीत के लिए 421 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन वे 206 रन पर ऑल आउट हो गए.

ओपनिंग बल्लेबाज एडेन मार्करम ने छह घंटे से एक मिनट कम समय तक गेंदबाज़ों का डटकर सामना किया और 75 रन बनाए. वे आउट होने वाले नौवें बल्लेबाज थे. मिशेल स्टार्क की गेंद पर इनसाइड एज लगने के बाद विकेट के पीछे कैच आउट हुए. दूसरी नई गेंद से 16 गेंदों के अंदर आखिरी चार विकेट पांच रन पर गिर गए. मार्करम और वियान मुल्डर (29) ने दिन के शुरुआती 110 मिनट तक बिना किसी परेशानी के बल्लेबाजी की. लेकिन गेंदबाज़ी में दो बदलावों से दो विकेट मिले.

मुल्डर 139 मिनट की अपनी पारी में 110 गेंदों का सामना करने के बाद हेज़लवुड की गेंद पर लेग साइड की तरफ़ विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों 29 रन पर कैच आउट हुए. 'मैन ऑफ़ द मैच' मैट रेनशॉ ने अगले ओवर में अपनी ऑफ़-स्पिन गेंदबाज़ी शुरू की और अपनी पहली ही गेंद पर काइल वेरेन को एक रन पर आउट कर दिया. दक्षिण अफ़्रीकी विकेटकीपर ने वाइड गेंद पर ज़ोरदार शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद का किनारा लगकर स्लिप में खड़े स्टीव स्मिथ के हाथों में चली गई.

रेनशॉ के लिए यह एक शानदार मैच साबित हुआ. उन्होंने दोनों पारियों में सबसे ज़्यादा 190 और 82 रन बनाए और फिर सोमवार को दक्षिण अफ़्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा को आउट करके अपना पहला टेस्ट विकेट भी लिया. यह मैच में स्मिथ का पांचवां कैच था, जिसके साथ ही वे टेस्ट क्रिकेट में एक फ़ील्डर द्वारा सबसे ज़्यादा कैच लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी बन गए.

सोमवार को दक्षिण अफ़्रीका की पारी की शुरुआत में स्मिथ मैदान से बाहर थे क्योंकि बल्लेबाज़ी के दौरान उनके सिर पर चोट लगी थी, लेकिन इसके बाद वे फिर से मैदान पर लौटे. मार्को जानसन ने 35 रन बनाए और मार्करम के साथ 45 रन जोड़े, लेकिन चौथे ओवर में हेज़लवुड ने दूसरी नई गेंद से उन्हें आउट कर दिया. तीन गेंद बाद, साइमन हार्मर की गेंद पर कैरी ने कैच लपका. पहले दिन ऑस्ट्रेलिया 124 रन पर छह विकेट गंवाकर मुश्किल में था, लेकिन रेनशॉ की मदद से पहली पारी में 390 रन बनाने के बाद उन्होंने बाकी मैच में दबदबा बनाए रखा.

यह भी पढ़ें: 'विजन बिल्कुल साफ है'... 37 की उम्र में विराट कोहली का LinkedIn डेब्यू, पहले पोस्ट से बटोरी सुर्खियां

यह भी पढ़ें: 'उसे एक और मौका दो...' वैभव सूर्यवंशी नहीं बल्कि इस स्टार के समर्थन में उतरे चेतेश्वर पुजारा