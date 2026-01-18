IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में बूरी तरह से फ्लॉप हुए रोहित शर्मा, जानें कैसा रहा प्रदर्शन

Rohit Sharma, India vs New Zealand: रोहित शर्मा जब मैदान में उतरते हैं तो क्रिकेट प्रेमियों को उनसे काफी उम्मीदें होती हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कुछ वैसी ही उम्मीदें थीं. मगर वह इस बार उम्मीदों पर कुछ खास खरे नहीं उतर पाए. सीरीज के दौरान भारतीय टीम की तरफ से उन्होंने सभी मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस दौरान वह सभी मुकाबलों में कीवी गेंदबाजों के सामने रनों के लिए जूझते हुए ही नजर आए. वडोदरा वनडे में पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 29 गेंदों का सामना किया इस बीच 89.65 की स्ट्राइक रेट से 26 रन बनाकर आउट हो गए. पहले वनडे में फ्लॉप होने के बाद दूसरे वनडे में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर यहां भी वह कुछ जलवा नहीं बिखेर सके और 38 गेंद में 63.15 की स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाकर आउट हो गए. शुरूआती दो मुकाबलों में फ्लॉप होने के बाद तीसरे वनडे में उनसे आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर इस बार तो वह और बुरी तरफ से फ्लॉप हुए. इस बार वह 13 गेंद में 11 रन बनाते हुए पवेलियन चलते बने.

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में रोहित शर्मा का प्रदर्शन

पहला वनडे - 29 गेंद - 26 रन - 89.65 का स्ट्राइक रेट

दूसरा वनडे - 38 गेंद - 24 रन - 63.15 का स्ट्राइक रेट

तीसरा वनडे - 13 गेंद - 11 रन - 84.61 का स्ट्राइक रेट

नोटः इस तरह वह तीन मैचों की वनडे सीरीज में कुल 61 रन ही बना पाए.

फ्लॉप होने के बावजूद रोहित ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में फ्लॉप होने के बावजूद रोहित शर्मा एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहे. वह टीम इंडिया की तरफ से वनडे फॉर्मेट में घरेलू मैदान पर 100 मैच खेलने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं. तीसरे वनडे में उतरते हुए उन्होंने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है.

रोहित शर्मा का वनडे करियर

रोहित शर्मा ने 2007 से खबर लिखे जाने तक देश के लिए कुल 282 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 274 पारियों में 48.84 की औसत से 11577 रन निकले हैं. रोहित के नाम वनडे फॉर्मेट में 33 शतक और 61 अर्धशतक दर्ज है. 264 रनों की खेली गई दोहरी शतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

