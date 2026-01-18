विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs NZ: तीसरे वनडे में कदम रखते ही रोहित शर्मा ने कर दिया धमाका, बड़ा रिकॉर्ड नाम कर सबको चौंकाया

रोहित शर्मा ने एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह भारतीय टीम की तरफ से वनडे फॉर्मेट में घरेलू मैदान पर 100 मैच खेलने वाले छठे खिलाड़ी बन गए. 

Read Time: 2 mins
Share
IND vs NZ: तीसरे वनडे में कदम रखते ही रोहित शर्मा ने कर दिया धमाका, बड़ा रिकॉर्ड नाम कर सबको चौंकाया
Gautam Gambhir And Rohit Sharma
  • रोहित शर्मा भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में घरेलू मैदान पर सौ मैच खेलने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं
  • उन्होंने 282 वनडे मैचों में 49.00 की औसत से 11566 रन बनाए हैं जिसमें 33 शतक और 61 अर्धशतक शामिल हैं
  • रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं जो सचिन और विराट कोहली के बाद आते हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rohit Sharma, India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला आज (18 जनवरी 2026) इंदौर में खेला जा रहा है. जहां मैदान में उतरते ही रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. वह भारतीय टीम की तरफ से वनडे फॉर्मेट में घरेलू मैदान पर 100 मैच खेलने वाले छठे खिलाड़ी बन गए. 

वनडे में रोहित शर्मा का प्रदर्शन 

रोहित शर्मा ने 2007 से खबर लिखे जाने तक देश के लिए कुल 282 वनडे मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 273 पारियों में 49.00 की औसत से 11566 रन निकले हैं. रोहित के नाम वनडे फॉर्मेट में 33 शतक और 61 अर्धशतक दर्ज है. 264 रनों की खेली गई दोहरी शतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च पारी है. 

वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय हैं रोहित

रोहित शर्मा भारतीय टीम की तरफ से मौजूदा समय में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. उनसे आगे केवल पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (18426) एवं मौजूदा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (14673) हैं. इन दोनों दिग्गजों के बाद तीसरे स्थान पर रोहित शर्मा (11566) का नाम आता है. 

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा

रोहित शर्मा मौजूदा समय में वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी है. उनके बल्ले से खबर लिखे जाने तक 357 छक्के निकले हैं. दूसरे स्थान पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी काबिज हैं. जिन्होंने 1996 से 2015 के बीच कुल 398 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 369 पारियों में वह 351 छक्के लगाने में कामयाब रहे. 

यह भी पढ़ें- 'कोहली होता तो उसका बाप भी सिंगल लेता', स्टीव स्मिथ ने बाबर आज़म को किया बेइज्जत तो भड़का पूर्व पाकिस्तानी

 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Rohit Gurunath Sharma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now