इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 2027 संस्करण से पहले, अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा को तीन साल के अंतराल के बाद शुक्रवार को मुंबई इंडियंस का कप्तान फिर से नियुक्त किया गया है. रोहित, जिनकी कप्तानी में मुंबई ने पांच IPL खिताब जीते हैं, अब हार्दिक पांड्या की जगह लेंगे. हार्दिक पांड्या एक ट्रेड के तहत पंजाब किंग्स में चले गए हैं, जिसमें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी शामिल हैं. मुंबई इंडियंस द्वारा जारी एक बयान में रोहित ने कहा, "मैं IPL के 20वें सीजन के लिए, आने वाली चुनौतियों के लिए और अपनी 'पलटन' (फैंस) को जश्न मनाने के कई मौके देने के लिए तैयार हूं. हमारा पूरा ध्यान अपने अंदाज में क्रिकेट खेलने, एक टीम के रूप में मुकाबला करने और खेल का आनंद लेने पर होगा."

रोहित 2013 में मुंबई इंडियंस के कप्तान बने थे. IPL 2023 के बाद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था और उनकी जगह हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया था. रोहित की कप्तानी में मुंबई ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में IPL खिताब जीते. 2020 में ट्रॉफी जीतने के बाद, मुंबई का प्रदर्शन लीग में काफी खराब रहा. वो 2021 में पांचवें और 2022 में 10वें स्थान पर रहे, जबकि 2023 में वे क्वालीफायर 2 से बाहर हो गए. इसी वजह से मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट ने कप्तान बदलने का फैसला किया.

हालांकि, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भी मुंबई का प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा; वे 2024 में 10वें और 2026 में नौवें स्थान पर रहे. 2025 में, वे क्वालीफायर 2 तक तो पहुंचे, लेकिन फिर टूर्नामेंट से बाहर हो गए. रोहित ने अपने IPL करियर की शुरुआत डेक्कन चार्जर्स के साथ की थी. उन्होंने अब तक 281 मैचों में 7,329 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक और 49 अर्धशतक शामिल हैं.

दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर हैं. उनसे आगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विराट कोहली हैं, जिन्होंने 283 मैचों में 9,336 रन बनाए हैं, जिसमें नौ शतक और 68 अर्धशतक शामिल हैं.