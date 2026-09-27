वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर रोहित शर्मा का आया पहला रिएक्शन, बोले- हर कदम पर नई परीक्षा है

रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप में खेलने को लेकर काफी बातें हुई है. ऐसे में अब खुद हिट मैन ने वर्ल्ड कप में खेलने पर अपनी राय दी है और कहा है कि आने वाला वर्ल्ड कप उनके लिए आखिरी वर्ल्ड कप है. बता दें कि रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने को तैयार हैं, इस सीरीज के आगाज होने से पहले रोहित ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर पहला रिएक्शन दिया है. हिट मैन ने माना है कि आईसीसी टूर्नामेंट में खेलना काफी चुनौती भरा होता है. रोहित ने कहा कि" विश्व कप या किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट की अपनी अलग चुनौती होती है, क्योंकि इसमें अलग-अलग टीमों और मैदानों पर खेलना पड़ता है.

उन्होंने कहा, ‘‘जब विश्व कप खेला जाता है या हम किसी आईसीसी टूर्नामेंट में उतरते हैं, तो उसकी अपनी अनूठी चुनौती होती है, आपको अलग-अलग प्रतिद्वंदियों और अलग-अलग मैदानों पर खेलना होता है.इसलिए तैयारी भी अलग तरीके से करनी पड़ती है और सोचने का तरीका भी बदलना होता है. यही इसकी चुनौती है.' रोहित ने आगे कहा, "मेरे मन में कभी यह ख्याल नहीं आएगा कि मेरा करियर खत्म हो गया है. जब तक आप खेल रहे हैं, हमेशा आगे कुछ न कुछ करने की उम्मीद रहती है और मैं वर्ल्ड कप का इंतजार कर रहा हूं, यह सोचकर कि आगे मेरे लिए क्या है. जब वर्ल्ड कप खेला जाता है, या जब हम कोई ICC टूर्नामेंट खेलते हैं, तो उसमें एक अलग तरह की चुनौती होती है."

रोहित शर्मा पर रहेगी नजर

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस समय वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने वाले हैं. इस सीरीज में हिट मैन बड़ी पारी खेलकर इतिहास रचने की कोशिश करेंगे. वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा ने 37 मैचों में 57.60 की औसत से अब तक 1,613 रन बनाए हैं. इसमें उन्होंने 3 शतक और 12 अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की है.

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