Rohit Sharma WTC Final के लिए जल्द भर सकते हैं उड़ान, साथ में ये खिलाड़ी भी पहुंचेंगे इंग्लैंड

Rohit Sharma इंग्लैंड के लिए जल्द भर सकते हैं उड़ान, साथ में ये खिलाड़ी भी हैं शामिल

Rohit Sharma likely to leave for the UK tomorrow: भारत के कप्तान रोहित शर्मा रविवार को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए उड़ान भर सकते हैं. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 से 11 जून तक इंग्लैंड के द ओवल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाना है. जिसके लिए विराट कोहली समेत टीम इंडिया के कुछ प्रमुख खिलाड़ी पहले ही इंग्लैंड पहुंच चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रोहित शर्मा ईशान किशन के साथ इंग्लैंड के लिए जल्द उड़ान भरने वाले है. इससे पहले कोच राहुल द्रविड़, विराट कोहली, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं.