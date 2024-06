Rohit Sharma: "मुझे नहीं लगता कि...", आयरलैंड पर जीत के बात कप्तान रोहित ने पिच को लेकर दे दिया बड़ा बयान

Rohit Sharma on New York Stadium Pitch: कप्तान रोहित शर्मा को बाजू में लगी चोट ने भारतीय खेमे को चिंता में डाल दिया हालांकि चौतरफा तेज आक्रमण के दम पर भारत ने टी20 विश्व कप में अपने पहले मैच में बुधवार को आयरलैंड को आठ विकेट से हराया. भारत को अब नौ जून को चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से खेलना है लेकिन रोहित की चोट चिंता का सबब बन गई है. रोहित ने 37 गेंद में 52 रन बनाये लेकिन गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज जोश लिटिल की शॉर्टपिच गेंद पर पूल शॉट खेलने के प्रयास में वह चूके और गेंद उनकी दाहिनी बाजू के ऊपरी हिस्से में जा लगी.

जीत के बाद पिच को लेकर कप्तान रोहित ने कहा

हाँ, बस हाथ में थोड़ा सा दर्द है. मैंने टॉस (Rohit Sharma on Toss) के समय भी यही कहा था. पिच से क्या उम्मीद करनी है, इस बारे में मैं पूरी तरह से नासमझ हूँ. पाँच महीने पुरानी पिच (Rohit Sharma on New York Pitch) पर खेलने का तरीका क्या है मुझे नहीं पता. मुझे नहीं लगता कि जब हमने दूसरी पारी में बल्लेबाजी की, तब भी विकेट स्थिर था. गेंदबाजों के लिए पर्याप्त था. आपको बस यही करना है. लगातार उसी लेंथ पर खेलने की कोशिश करें. इन सभी खिलाड़ियों ने बहुत सारा टेस्ट क्रिकेट खेला है.

अर्शदीप (Rohit Sharma on Arshdeep Singh) एकमात्र खिलाड़ी है जिसने ऐसा नहीं किया है. उसके दो विकेटों ने हमारे लिए लय तय कर दी. मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ चार स्पिनर (Rohit Sharma on Four Spiners Condition) खिला सकते हैं (हँसते हुए). जब हमने टीम चुनी, तो हम संतुलन बनाना चाहते थे. अगर सीमरों के लिए परिस्थितियाँ हैं, तो हम उन्हें चाहते थे. स्पिन बाद में भूमिका निभाएगी. आज चार सीमर पिच थी और हम फिर भी दो स्पिनर लाने में सफल रहे जो ऑलराउंडर हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति पर रोहित ने कहा

ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के खिलाफ (Rohit Sharma on Pitch Condition for IND vs PAK) खेल के लिए पिच से क्या उम्मीद करनी है. हम इस तरह से तैयारी करेंगे जैसे परिस्थितियाँ ऐसी होने वाली हैं. यह एक ऐसा खेल होने जा रहा है जिसमें हम सभी XI खिलाड़ियों को अपना योगदान देना होगा. यह थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैदान पर कुछ समय बिताना और यह समझना अच्छा था कि वहां किस तरह के शॉट खेलने हैं.

असमान उछाल और अतिरिक्त सीम वाली ‘ड्रॉप इन पिच' पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की जरूरत भी नहीं पड़ी. अर्शदीप सिंह और आईपीएल की नाकामी को पीछे छोड़कर तरोताजा होकर उतरे हार्दिक पंड्या ने उम्दा गेंदबाजी करके आयरलैंड को 16 ओवर में 96 रन पर समेट दिया .