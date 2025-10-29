ICC वनडे रैंकिंग में 'मुंबई चा राजा' रोहित शर्मा का धमाका, 38 साल की उम्र में दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज बन रचा इतिहास

Rohit Sharma in ICC ODI Batting Rankings: "एज जस्ट अ नंबर" इस बात को रोहित शर्मा ने साबित कर दिया है. 38 साल की उम्र में रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं. आईसीसी की ताजा रैंकिंग में रोहित शर्मा ने वनडे रैंकिंग में पहला नंबर स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया है. रोहित ने नंबर वन बल्लेबाज बन एक खास कमाल भी कर दिया है. भारतीय पूर्व कप्तान आईसीसी वनडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा उम्र में नंबर वन बल्लेबाज बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. रोहित ने वनडे में नंबर 1 रैंक 38 साल, 182 दिन की उम्र में हासिल किया.

बता दें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में उन्होंने शतकीय पारी खेली थी और भारत को जीत दिलाई थी. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में 101 की औसत से 202 रन बनाने का कमाल किया था. हिट मैन को उनकी बेहतरीन पारी का फल मिला और वो अब वनडे में इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए हैं.

इससे पहले नंबर वन पर शुभमन गिल थे. रोहित शर्मा 781 रेटिंग प्वाइंट के साथ आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे हैं. यह पहली बार है जब हिट मैन वनडे में नंबर वन रैंक पर पहुंचे हैं.

रोहित के वनडे करियर की बात की जाए तो भारतीय बल्लेबाज ने अबतक 276 वनडे में 11370 रन बनाए हैं, रोहित का औसत 49.22 है और उन्होंने अब तक वनडे में 33 शतक, 59 अर्धशतक लगाने का कमाल कर दिखाया है.

भारतीय बल्लेबाजों की ताजा वनडे रैंकिंग

रोहित शर्मा - नंबर 1 वनडे

शुभमन गिल - नंबर 3

विराट कोहली - नंबर 6

श्रेयस अय्यर - नंबर 9

केएल राहुल - नंबर 14

वहीं, रोहित शर्मा भारत के पांचवें ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे रैंकिंग में नंबर वन की रैंक हासिल की है. इससे पहले सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली और शुभमन गिल नंबर वन की रैंक वनडे में हासिल कर चुके हैं.

आईसीसी वनडे रैंकिंग (टॉप 10 बल्लेबाज): रोहित शर्मा (781), इब्राहिम ज़द्रान (764), शुभमन गिल (745), बाबर आज़म (739), डेरिल मिशेल (734), विराट कोहली (725), चरित असलांका (716), हैरी टेक्टर (708), शाई होप (700), शाई होप और मैं (690)

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

38 साल और 182 दिन की उम्र में, रोहित अब ICC ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज़ हैं. द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार,रोहित से पहले तेंदुलकर किसी भी फॉर्मेट में 38 साल की उम्र के बाद ICC रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले दुनिया के एकमात्र अन्य खिलाड़ी रहे थे.