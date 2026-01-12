ODI में टारगेट का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले दुनिया के 7 बल्लेबाज, रोहित शर्मा ऐसा करने वाले इकलौते बल्लेबाज बने

Rohit Sharma record: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे में भारत को शानदार 4 विकेट से जीत हासिल की, भारत की जीत में विराट कोहली ने धमाकेदार 93 रन की पारी खेली, कोहली को उनके शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला, कोहली के अलावा रोहित शर्मा ने 26 रन बनाए, भले ही रोहित केवल 26 रन बनाकर आउट हुए लेकिन अपनी 26 रन की पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाने में सफलता हासिल की. रोहित शर्मा ने इसके साथ ही वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 200 छक्के भी पूरे कर लिए. रोहित शर्मा वनडे में ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं.

इस मामले में दूसरे नंबर पर क्रिस गेल हैं, गेल ने 177 छक्के वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए जमाया है. इसके बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी हैं. अफरीदी ने वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने करियर में कुल 166 छक्के लगाए थे. नंबर 4 पर इस मामले में सनथ जयसूर्या हैं. जयसूर्या ने 109 छक्के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान लगाए थे. वहीं, नंबर 5 पर मार्टिन गप्टिल हैं.

रोहित वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए 200 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं

बता दें कि सचिन तेंदुलकर ने अपने वनडे करियर में लक्ष्य का पीछा करने के दौरान कुल 94 छक्के लगाए हैं तो वहीं, अबतक कोहली ने इस मामले में 90 छक्के लगा चुके हैं. इसके अलावा रोहित शर्मा अब बतौर ओपनर वनडे में सबसे ज्यादा छक्का लागने वाले बल्लेबाज भी बने हैं. .

रोहित ने बतौर वनडे ओपनर 329 छक्के लगाए हैं। इस मामले में उन्होंने वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (328) को पछाड़ दिया है. बीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो न्यूजीलैंड ने 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। मेहमान टीम के लिए डेवोन कॉनवे ने सर्वाधिक 56 रन बनाए, जबकि हेनरी निकोल्स ने 62 रन जुटाए। इनके अलावा, डेरिल मिशेल ने 84 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

इसके जवाब में भारत ने 49 ओवरों में 4 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने सर्वाधिक 93 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 56 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. श्रेयस अय्यर ने 49 रन की पारी खेली.



