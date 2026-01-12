विज्ञापन
IND vs NZ, 1st ODI: रोहित शर्मा की धुआंधार छक्के को देख उछल पड़े जय शाह, लेकिन अजीत अगरकर का था ऐसा रिएक्शन

Reaction of Jay Shah and Ajit Agarkar VIral: रोहित शर्मा ने 29 गेंदों में 26 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे. इसी के साथ रोहित वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले ओपनर बन गए.

Rohit Sharma's six viral: वडोदरा में खेले गए पहले वनडे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया. भारत की जीत में विराट कोहली ने शानदार 93 रन की पारी खेली, वहीं, मैच में रोहित शर्मा ने 29 गेंद पर 26 रन की पारी खेली, हिट मैन ने अपनी पारी में तीन चौके और दो छक्के लगाए. रोहित भले ही बड़ी पारी नहीं खेल पाए लेकिन अपनी 26 रन की पारी में चौके और छक्के लगाकर फैन्स को झूमने पर मजबूर कर दिया. रोहित की बल्लेबाजी देखकर फैन्स झूमते नजर आए. यही नहीं आईसीसी अध्यक्ष जय शाह भी रोहित के छक्के को देखकर अपनी खुशी नहीं छूपा पाए और इसका काफी लुत्फ उठाते हुए नजर आए. वहीं, दूसरी ओर वडोदरा में इस मैच को देखने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकप्ता अजीत अगरकर भी पहुंचे थे. ऐसे में जब  रोहित चौके और छक्के से बात कर रहे थे तो अजीत अगरकर का रिएक्शन वाय़रल हो रहा है. फैन्स उनके रिएक्शन को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कर रहे हैं. 

फैन्स को पसंद नहीं आया अजीत अगरकर का रिएक्शन

रोहित शर्मा ने रचा इतिहास

रोहित शर्मा ने 29 गेंदों में 26 रन की पारी खेली, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे. इसी के साथ रोहित वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले ओपनर बन गए.  रोहित ने बतौर वनडे ओपनर 329 छक्के लगाए हैं. इस मामले में उन्होंने वेस्टइंडीज के क्रिस गेल (328) को पछाड़ दिया है. बीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले की बात करें, तो न्यूजीलैंड ने 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए.  मेहमान टीम के लिए डेवोन कॉनवे ने सर्वाधिक 56 रन बनाए, जबकि हेनरी निकोल्स ने 62 रन जुटाए। इनके अलावा, डेरिल मिशेल ने 84 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

इसके जवाब में भारत ने 49 ओवरों में 4 विकेट शेष रहते जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया के लिए विराट कोहली ने सर्वाधिक 93 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 56 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. श्रेयस अय्यर ने 49 रन की पारी खेली.

