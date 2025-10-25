IND vs AUS: धमाकेदार जीत के बाद रोहित शर्मा-विराट कोहली का बयान, जो कहा वो आपको भी सुनना चाहिए

Rohit Sharma and Virat Kohli, India vs Australia: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज (25 अक्टूबर 2025) सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. जहां लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली प्रचंड लय में नजर आए. टीम के लिए 'हिटमैन' शर्मा ने 125 गेंदों में 121 और विराट कोहली ने 81 गेंदों में 74 रनों का योगदान दिया. जिसके बदौलत भारतीय टीम 69 गेंद शेष रहते 9 विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के बाद रोहित शर्मा ने अपना विचार साझा करते हुए, 'यहां (ऑस्ट्रेलिया) आकर खेलना हमेशा अच्छा लगता है. 2008 की यादें अब भी दिल में ताजा है. अब पता नहीं फिर हम ऑस्ट्रेलिया आएंगे या नहीं. क्रिकेट का हम लुत्फ लेते हैं. चाहे हमें कितनी भी उपलब्धियां क्यों न मिलें. पर्थ में नए सिरे से हमने आगाज किया था. पिछले 15-17 सालों के इतिहात को भूलकर एक नई शुरुआत करना हमेशा महत्वपूर्ण होता है.'

वहीं विराट कोहली ने अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'रन बनाकर अच्छा लग रहा है. खेल हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है. रोहित के साथ बल्लेबाजी करना आसान होता है. मुझे प्रसन्नता है कि हमने मैच के अंत तक साझेदारी की.'

मैच की स्थिति पर बातचीत करते हुए कोहली ने कहा, 'हमें पहले भी भरोसा था कि हम मैच जीत सकते हैं. यह सब 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज से शुरू हुआ था. वे भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम 20 ओवर एक साथ खेल लें तो मैच लगभग खत्म हो जाता है.'

कोहली ने कहा, 'यहां आना हमेशा अच्छा लगता है. हमने यहां काफी बेहतरीन क्रिकेट खेला है. इस देश में हमें कभी भी चाहने वालों की कमी महसूस नहीं हुई.'

