88 साल पहले आई थी भारत की पहली रंगीन फिल्म, बनाने के लिए जर्मनी से आई थी मशीन, रचा इतिहास

भारतीय सिनेमा की कहानी की शुरुआत 1913 में राजा हरिश्चंद्र से हुई थी. एक ऐसी फिल्म जिसने देश में चलचित्रों की नींव रखी. आने वाले करीब तीन दशकों तक सिनेमा की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम्स में सिमटी रही. लेकिन 1937 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने भारतीय फिल्मों को रंगों की दुनिया से परिचित कराया. उस फिल्म का नाम था 'किसान कन्या'. 1937 में रिलीज हुई 'किसान कन्या' को भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फिल्म माना जाता है. इस फिल्म का निर्देशन मोती बी. गिडवानी ने किया था, जबकि इसके निर्माता थे अर्देशिर ईरानी, जो इससे पहले भारत की पहली टॉकी फिल्म आलम आरा (1931) भी बना चुके थे.

भारत की पहली रंगीन फिल्म का जन्म

यह फिल्म सिनेकलर (Cinecolor) तकनीक में शूट की गई थी — उस दौर की अत्याधुनिक रंगीन तकनीक जिसे जर्मनी से मंगाया गया था. उस समय रंगीन शूटिंग न केवल महंगी थी, बल्कि तकनीकी रूप से भी बेहद मुश्किल थी. फिल्म की रीलों को प्रोसेसिंग और एडिटिंग के लिए विदेश भेजना पड़ता था, फिर उन्हें वापस भारत लाया जाता था.

कहानी जिसने दिल छू लिए

किसान कन्या का मतलब था — "किसान की बेटी". फिल्म की कहानी गरीब किसानों के संघर्ष, उनकी उम्मीदों और ग्रामीण भारत की सच्चाइयों को बयां करती थी. कहानी भावनात्मक होने के साथ ही काफी प्रभावशाली भी थी. रंगों के साथ परदे पर उतरी यह कहानी उस दौर के दर्शकों के लिए किसी जादू से कम नहीं थी. हालांकि, रंगीन प्रिंट की हाई कॉस्ट और टेक्निकल लिमिटेशन के कारण फिल्म को बहुत सीमित सिनेमाघरों में ही दिखाया जा सका. इसलिए यह फिल्म बहुत ज्यादा नहीं कमा पाई, लेकिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में यह मील का पत्थर साबित हुई.

भविष्य के लिए खुला नया रास्ता

भले ही किसान कन्या बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट नहीं रही, लेकिन इसने भारतीय फिल्मकारों को यह दिखा दिया कि सिनेमा अब केवल विदेशों तक सीमित नहीं रहेगा. इस फिल्म ने आगे चलकर आन (1952) जैसी भारत की पहली टेक्नीकलर सुपरहिट फिल्मों के लिए रास्ता बनाया. आज किसान कन्या को उस फिल्म के रूप में याद किया जाता है जिसने भारतीय दर्शकों को रंगीन सिनेमा का पहला अनुभव दिया.

वी. शांताराम – एक कदम दूर इतिहास से

दिलचस्प बात यह है कि मशहूर फिल्मकार वी. शांताराम भी भारत की पहली रंगीन फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे. लेकिन उनकी फिल्म कुछ तकनीकी देरी के चलते पहले पूरी नहीं हो पाई. जिसके नतीजे में, किसान कन्या ने यह ऐतिहासिक तमगा अपने नाम कर लिया.