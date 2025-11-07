विज्ञापन
IND vs PAK: भारत के वो 5 धुरंधर, जिन्होंने पाकिस्तान के जबड़े से छीन ली जीत, जानें अब भारत ने पाक को कहां पीटा

India vs Pakistan, Hong Kong Sixes 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच हांगकांग सिक्सेस में खेले एक रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 2 रनों से जीत मिली है.

India vs Pakistan
  • हांगकांग सिक्सेस 2025 के पुल सी मैच में भारत ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस नियम के तहत दो रन से हराया
  • भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए छह ओवर में चार विकेट पर 86 रन बनाए थे
  • रॉबिन उथप्पा ने 11 गेंदों में 28 रन बनाए और 254.54 की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक योगदान दिया
India vs Pakistan, Hong Kong Sixes 2025: हांगकांग सिक्सेस 2025 के 'पुल सी' का एक रोमांचक मुकाबला 7 नवंबर को मोंग कोक में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया. जहां भारतीय टीम डकवर्थ लुईस नियम के तहत 2 रन से बाजी मारने में कामयाब रही. मोंग कोक में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 6 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 86 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए रॉबिन उथप्पा सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 11 गेंद में 254.54 की स्ट्राइक रेट से 28 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उथप्पा के अलावा उनके साथी सलामी जोड़ीदार भरत चिपली ने 13 गेंद में 24 और कैप्टन दिनेश कार्तिक ने नाबाद 6 गेंदों में 17 रनों का योगदान दिया.

भारत की तरफ से जीत के लिए मिले 87 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाक टीम ने 3 ओवरों में 41/1 रन ही बनाए थे कि बारिश ने दस्तक दे दी. जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़ा. अंपायरों ने काफी देर तक इंतजार किया. मगर उन्हें जब लगा कि इंतजार करना बेकार है तो उन्होंने परिस्थिति को देखते हुए भारतीय टीम को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 2 रनों से विजेता घोषित कर दिया.

भारत की शानदार जीत में इन 5 खिलाड़ियों का रहा अहम योगदान

रॉबिन उथप्पा

टॉस गंवाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से पारी का आगाज करने आए रॉबिन उथप्पा ने ना केवल सर्वाधिक रन बनाए, बल्कि तेज तर्रार बल्लेबाजी से भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाने में खास मदद की. टीम के लिए उन्होंने कुल 11 गेंदों का सामना किया. इस बीच 254.54 की स्ट्राइक रेट से 28 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 3 खूबसूरत छक्के निकले.

भरत चिपली

उथप्पा के साथ पारी का आगाज करते हुए भरत चिपली का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा. टीम के लिए उन्होंने 13 गेंदों में 184.61 की स्ट्राइक रेट से 24 रनों की पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से 2 चौके और 2 छक्के निकले.

दिनेश कार्तिक

कैप्टन दिनेश कार्तिक भी पाकिस्तान के खिलाफ इस रोमांचक मुकाबले में काफी विस्फोटक लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 6 गेंदों का सामना किया. इस बीच 283.33 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 17 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 2 चौके और 1 छ्क्का निकला.

स्टुअर्ट बिन्नी

स्टुअर्ट बिन्नी बल्लेबाजी में जरूर कुछ खास कारनामा नहीं दिखा पाए. मगर गेंदबाजी में उनका जलवा रहा. टीम के लिए उन्होंने 1 ओवर की गेंदबाजी की. इस बीच 7.00 की इकोनॉमी से 7 रन खर्च करते हुए 1 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज माज सदाकत (07) बने.

शाहबाज नदीम

शाहबाज नदीम का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा. मैदान में जहां गेंदबाज और विकेट कीपर को लेकर केवल 7 फील्डर फील्डिंग कर रहे थे. वहां उन्होंने अपने पहले ओवर में केवल 16 रन खर्च किए, जो कि अच्छा ही कहा जाएगा.

