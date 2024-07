''मैदान में जब मैं उन्हें'', टीम इंडिया के इन 2 सितारों को देख भारतीय दिग्गज को याद आए सौरव-सचिन, जानें क्या कहा

Robin Uthappa Big Statement: भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के जोड़ी की तुलना पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर के साथ की है. सौरव और सचिन की जोड़ी इतिहास की सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है. देश के लिए उन्होंने 136 पारियों में 49.32 की औसत से 6609 रन की साझेदारी की है. इस दौरान उनके बीच 21 शतकीय और 23 अर्धशतकीय साझेदारियां भी हुई है. शुभमन और यशस्वी की जोड़ी वनडे फॉर्मेट में तो अबतक एक साथ नजर नहीं आई है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में यह एक साथ खूब रंग जमा रहे हैं. इनकी उम्दा बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्होने देश के लिए एक साथ 10 टी20 पारियों में पारी का आगाज किया है. इस बीच इन्होंने 2 बार शतकीय और 2 बार अर्धशतकीय साझेदारी की है.

इंटरनेशनल लेवल पर सौरव और सचिन के जलवा बिखेर चुके उथप्पा का कहना है कि शुभमन और यशस्वी भारतीय क्रिकेट टीम के दो पूर्व कप्तानों की तरह ही मैदान में नजर आते हैं. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर बातचीत के दौरान 38 वर्षीय उथप्पा ने कहा, ''मैदान में जब मैं उन्हें एक साथ देखता हूं तो मुझे सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर की याद आती है. वह मैदान में एक साथ उतरते थे. इस दौरान उनका खेल एक दूसरे के पूरक नजर आता था. उनकी रणनीतियां एक दूसरे की पूरक थीं. यही अब मैं इन दोनों बल्लेबाजों के साथ देखता हूं जब वह मैदान में बल्लेबाजी कर रहे होते हैं.''

Robin Uthappa " When I look at Yashasvi Jaiswal and Shubman Gill, they remind me of Sourav Ganguly and Sachin Tendulkar going out together."pic.twitter.com/WqPAgBwj2v