IND vs SA: अहम मैच में फिर फेल.. टीम इंडिया को मझधार में छोड़ा..बड़े मौकों पर कबतक चूकते रहेंगे पंंत साहब!

Rishabh Pant Wicket Viral: गुवाहाटी टेस्ट मैच में 'कप्तान' ऋषभ पंत पूरी तरह से फ्लॉप हो गए. पहली पारी में पंत गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए थे. पंत ने यान्सेन ने पवेलियन भेजा था. अब दूसरी पारी में पंत को साइमन हार्मर ने अपनी फिरकी में फंसाकर पवेलियन की राह दिखाई. इस बार हार्मर की लेंथ गेंद को पंच डिफेंस करने गए लेकिन गेंद बल्ले के हैंडल पर लगी और स्लिप की ओर चली गई जहां, मारक्रम ने एक आसान सा कैच लपक कर भारतीय कप्तान को पवेलियन की राह दिखा दी. पंत इस गेंद को छोड़ सकते थे लेकिन एक बार फिर स्पिन के खिलाफ तकनीक की कमी ने पंत की भी पोल खोल दी. पंत न तो स्पिनर के खिलाफ अच्छा खेल पाए और न ही तेज गेंदबाज के खिलाफ, ऐसे कैसे चलेगा पंत साहब, हर बार अहम मैचों में अपना विकेट फेंकना.

पहली पारी में पंत का गैर जिम्मेदाराना शॉट

पहली पारी में पंत ने मार्को यान्सन पर अटैक करने की कोशिश की थी और अपनी क्रीज से बाहर निकले, लेकिन साउथ अफ्रीकी पेसर ने जल्दी से अपनी लेंथ को एडजस्ट किया, और चालाकी से लेंथ पीछे खींच ली. पंत ने फिर भी एक ज़ोरदार स्लैप शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में लगने के बजाय किनारे से लग गई और विकेटकीपर के पास कैच चली गई.

बड़े मौकों पर कबतक चूकते रहेंगे पंंत साहब!

पहली पारी में पंत 7 और दूसरी पारी में केवल 13 रन ही बना सके. बड़े मौकों पर पंत का बड़ा स्कोर न बनाना पाना भारतीय टीम को लगातार झटका दे रहा है. खासकर अपने घर पर पंत की ओर से बड़ा स्कोर नहीं कर पाना भारतीय टीम के लिए बड़ा सरदर्द है.

एक कैलेंडर ईयर में ऋषभ पंत के कुल रन

2021 में 748 (21 पारी)

2022 में 680 (12 पारी)

2025 में 629 (13 पारी)

2024 में 576 (17 पारी)

2018 में 537 (14 पारी)

2019 में 217 (4 पारी)

2020 में 89 (5 पारी)

सुनील गावस्कर भी लगा चुके हैं फटकार

भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में पंत के आउट होने वाले तरीको को देखकर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने उनको फटकार लगाया था. ऋषभ पंत के अपरंपरागत शॉट की आलोचना करते हुए गावस्कर कमेंट्री के दौरान ही खफा हो गए थे. सुनील गावस्कर ने पंत को Stupid, Stupid, Stupid बोला था.

ऋषभ पंत का Bilateral Test series में सबसे कम बैटिंग एवरेज

12.25 बनाम SA, 2025

15.00 बनाम NZ, 2020

19.33 बनाम WI, 2019

22.50 बनाम NZ, 2021

27.00 बनाम ENG, 2018