IND vs ENG: डॉन ब्रैडमैन-ब्रायन लारा-राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल हो जाएंगे ऋषभ पंत, बन जाएंगे दूसरे भारतीय स्टार

Rishabh Pant Eyes on Bradman-Brian Lara Record in IND vs ENG 2nd Test: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant Record vs England) इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में एजबेस्टन में एक और शतक लगाकर डॉन ब्रैडमैन, राहुल द्रविड़ और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों की सूची में शामिल हो सकते हैं . पंत ने पहले लीड्स टेस्ट के दौरान मनोरंजक, जवाबी और स्ट्रोक से भरे 134 और 118 रनों की पारी खेलकर अपनी शानदार टेस्ट फॉर्म जारी रखी, जो बेकार चली गई क्योंकि भारत 371 रनों के लक्ष्य का बचाव करने में विफल रहा और पांच विकेट से हार गया . बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का इंग्लैंड में शानदार रिकॉर्ड है, उन्होंने 10 टेस्ट और 19 पारियों में 42.52 की औसत से 808 रन बनाए हैं, जिसमें चार शतक और दो अर्द्धशतक शामिल हैं . उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 146 है .

पिछली बार जब वे जुलाई 2022 में एजबेस्टन में थे, तो उन्होंने 111 गेंदों में 19 चौकों और चार छक्कों की मदद से 146 रनों की शानदार पारी खेली थी और रवींद्र जडेजा के साथ उनकी साझेदारी ने भारत को 98/5 की मुश्किल स्थिति से 416 रनों तक पहुंचाया था . भारत मैच हार गया क्योंकि इंग्लैंड ने उनके द्वारा निर्धारित 378 रनों का सफलतापूर्वक पीछा किया.

एजबेस्टन में एक शतक और पंत रच देंगे इतिहास

अब, अगर पंत एजबेस्टन में एक और शतक बनाते हैं, तो वह ब्रैडमैन, ऑस्ट्रेलिया के वॉरेन बार्डस्ले, द्रविड़, लारा, ऑस्ट्रेलिया के चार्ल्स जॉर्ज मैकार्टनी और न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल के साथ इंग्लैंड में लगातार तीन टेस्ट मैचों में शतक बनाने वाले (Batsman to Score Centuries in Three Consecutive Test Matches in England) सातवें मेहमान बल्लेबाज बन जाएंगे .

वह द्रविड़ के बाद 23 साल बाद यह कारनामा दोहराने वाले केवल दूसरे भारतीय होंगे, उन्होंने नॉटिंघम में 115 रन बनाए, इसके बाद लीड्स में 148 और ओवल में 217 रन बनाए . इस उपलब्धि को हासिल करने वाले नवीनतम मेहमान बल्लेबाज कीवी ऑलराउंडर मिशेल थे, जिन्होंने लॉर्ड्स में 108, नॉटिंघम में 190 और लीड्स में 109 रन बनाए .

दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया (SENA) की परिस्थितियों में भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक शतक और एशियाई विकेटकीपर-बल्लेबाज द्वारा रन बनाने के मामले में एमएस धोनी को पीछे छोड़ने और लीड्स में एक टेस्ट में दो शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज बनने के बाद, क्या पंत अब तक की श्रृंखला में अपना ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी रखेंगे? दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से शुरू होगा .

इंग्लैंड श्रृंखला के लिए भारत की टेस्ट टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नितीश रेड्डी, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव .

दूसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड पुरुष टेस्ट टीम: बेन स्टोक्स (कप्तान), जोफ्रा आर्चर, शोएब बशीर, जैकब बेथेल, हैरी ब्रुक, ब्रायडन कार्स, सैम कुक, जैक क्रॉली, बेन डकेट, जेमी ओवरटन, ओली पोप, जो रूट, जेमी स्मिथ, जोश टंग, क्रिस वोक्स .