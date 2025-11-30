IND vs SA: क्यों टूट गया ऋषभ का दिल? पंत को पहले ही चल गया था पता

क्रिकेट की दुनिया ऋषभ पंत को एक विस्फोटक बैटर के रूप में जानती है. हर फॉर्मैट में उनका आक्रामक अंदाज़ दर्शकों को खूब पसंद आता है. लेकिन रांची वनडे में दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ मैच में वो टीम इंडिया के प्लेइंग XI में जगह बनाने में नाकाम रहे. मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कप्तान केएल राहुल ने साफ तौर पर कहा था, 'अगर ऋषभ पंत प्लेइंग XI में खेलते हैं तो विकेटकीपिंग भी वही करेंगे.' कप्तान राहुल ने ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की भी तारीफ करते हुए कहा था कि सब जानते हैं पंत अपनी बैटिंग से टीम के लिए क्या कर सकते हैं. लेकिन पंत को प्लेइंग XI में जगह नहीं मिल पाई.

बड़ी बात ये भी ये है कि ऋषभ पंत को इस बात का पता एक रात पहले ही, शायद टीम मीटिंग में, पता चल गया था. पंत ने इसका इशारा अपने सोशल मीडिया के जरिये कर दिया. अपने ट्विटर हैंडल से ‘X' पर पंत ने लिखा, 'शांत और दृढ़ रहें, और नियंत्रण में रखने योग्य बातों पर ध्यान दें. हर चीज का समय होता है, बस मेहनत करते रहें.'

Head down, heart steady and focus on the controllables. Everything has its time, keep working hard. 🏏💪#RP17 pic.twitter.com/KbZLKSgLx8 — Rishabh Pant (@RishabhPant17) November 29, 2025

पंत ने अबतक खेले गए अपने 31 वनडे मैचों में 33.5 के औसत से 1 शतक और 5 अर्द्धशतकीय पारियों के साथ 871 रन बनाए हैं. ज़ाहिर तौर पर पंत और मेहनत कर अपनी उपयोगिता साबित करने के लिए जीजान लगा देंगे. एक्सीडेंट और चोट से वापसी कर उन्होंने पहले भी ‘फाइटर पंत' की मिसाल रखी है.

ग़ौर फरमाने वाली बात है कि 28 टेस्ट मैचों में 7 शतक और 13 अर्द्धशतक और 23 टी-20 में 1 शतक और 5 अर्धशतकीय पारियां खेलने वाले यशस्वी जायसवाल रांची में अपने करियर का सिर्फ़ दूसरा वनडे मैच ही खेल रहे हैं.

हर खिलाड़ी के लिए आगे बढ़ने का यही तरीका होता है. कई बार टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि आपको लगातार मेहनत करनी होती है, वक्त का इंतज़ार करना होता है और मौक़ा मिले तो साबित करना लाज़िमी हो जाता है. यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव और मो. शमी जैसे खिलाड़ी इसकी बेहतरीन मिसाल हैं.

रांची वनडे में प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान), रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा