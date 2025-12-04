विज्ञापन
क्या ऋषभ पंत के कहने पर रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप खेलने की मांगी मन्नत? क्य़ूट Video वायरल

Rohit Sharma makes a wish Video viral: एक ओर जहां कोहली और गायकवाड़ के शतक ने फैन्स का दिल जीता तो वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का एक खास वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हिट मैन कुछ मन्नत मांगते हुए नजर आ रहे हैं

क्या ऋषभ पंत के कहने पर रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप खेलने की मांगी मन्नत? क्य़ूट Video वायरल
Rohit Sharma, Rishabh Pant share moment during India vs South Africa match
  • भारत को दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका के हाथों छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा है
  • विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने शतकीय पारियों से भारतीय फैन्स का दिल जीत लिया है
  • रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है
Rohit Sharma, Rishabh Pant share moment Viral: भारत को दूसरे वनडे में हार का सामना करना पड़ा है, दूसरे वनडे में भले ही भारतीय टीम को हार मिली लेकिन विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतक ने फैन्स का दिल जीत लिया. दोनों ने मिलकर शतकीय पारी खेली. एक ओर जहां कोहली और गायकवाड़ के शतक ने फैन्स का दिल जीता तो वहीं दूसरी ओर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत का एक खास वीडियो वायरल हुआ है जिसमें हिट मैन कुछ मन्नत मांगते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. दरअसल, ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा की पलक का एक बाल रोहित के दाहिने हाथ पर रखा और उनसे मन्नत मांगने के लिए कहा. रोहित ने फिर बिल्कुल ऐसा ही किया और दाहिने हाथ पलक को उड़ाते हुए उन्होंने मन्नत मांगी, सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है, फैन्स का मानना है कि रोहित ने 2027 वर्ल्ड कप जीतने की दुआ की है. 

भारत 4 विकेट से हारा

भारत के 259 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने मारक्रम की 98 गेंद में 10 चौकों और चार छक्कों से 110 रन की पारी और ब्रीट्जके (68 रन, 64 गेंद, पांच चौके ) तथा ब्रेविस (54 रन, 34 गेंद, पांच छक्के, एक चौका) के अर्धशतक से 49.2 ओवर में छह विकेट पर 262 रन बनाकर जीत दर्ज की.

यह विदेशी सरजमीं पर लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी जीत है जबकि भारत के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी भी टीम की संयुक्त रूप से सबसे बड़ी जीत है. ऑस्ट्रेलिया ने भी इससे पहले भारत के खिलाफ 359 रन के लक्ष्य को हासिल किया था. ब्रीट्जके और ब्रेविस ने चौथे विकेट के लिए 64 गेंद में 92 रन की आक्रामक साझेदारी भी की जबकि मारक्रम ने कप्तान तेम्बा बावुमा (46) के साथ दूसरे विकेट के लिए 101 और ब्रीट्जके के साथ तीसरे विकेट के लिए 70 रन जो. 

