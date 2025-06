IND vs ENG, Day 2 Records: ऋषभ पंत का 5 ऐतिहासिक कारनामा, धोनी का 3 रिकॉर्ड तोड़ वर्ल्ड क्रिकेट में मचाया तहलका

Full List Of Records That Rishabh Pant Has Broken In Tests: भारत और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 20 जून से हेडिंग्ले स्थित लीड्स में खेला जा रहा है. यहां उम्दा खेल दिखाते हुए ब्लू टीम की तरफ से पहली पारी में कुल तीन बल्लेबाज शतक लगाने में कामयाब रहे. जिसमें यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल के अलावा टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर खिलाड़ी ऋषभ पंत का नाम शामिल है. पंत ने पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 178 गेंदों का सामना किया. इस बीच 75.28 की स्ट्राइक रेट से 134 रन बनाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां भी अपने नाम की, जो कुछ इस प्रकार है-

SENA देशों के खिलाफ उनकी जमीं पर सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले विकेटकीपर बैटर बने पंत

ऋषभ पंत SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) के खिलाफ उनकी जमीं पर सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले एशिया के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं. पंत से पहले यह बड़ी उपलब्धि टीम इंडिया के ही पूर्व कप्तान एमएस धोनी के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 1731 रन बनाए थे. मगर लीड्स में बेहतरीन पारी के साथ ही पंत (1815 रन) के नाम अब यह रिकॉर्ड हो गया है.

विकेटकीपर बैटर के तौर पर सर्वाधिक शतक लगाने वाले पहले बैटर बने पंत

यही नहीं ऋषभ पंत विकेटकीपर बैटर के तौर पर सर्वाधिक शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. उनसे पहले यह उपलब्धि धोनी के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 90 टेस्ट खेलते हुए 144 पारियों में छह शतक लगाए थे, लेकिन लीड्स में खेली गई 134 रनों की शतकीय पारी के बाद पंत के नाम अब यह रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. उन्होंने खबर लिखे जाने तक देश के लिए 44 टेस्ट खेलते हुए 76 पारियों में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सात शतक लगाए हैं.

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने पंत

ऋषभ पंत टीम इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. पंत से पहले यह रिकॉर्ड भी धोनी के नाम दर्ज था. जिन्होंने 90 टेस्ट की 144 पारियों में 78 छक्के लगाए थे. मगर पंत ने पिछले मुकाबले में छह छक्के उड़ाते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक उनके नाम 44 टेस्ट की 76 पारियों में 79 छक्के हैं.

इंग्लिश जमीं पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हुए पंत

ऋषभ पंत इंग्लिश जमीं पर सर्वाधिक शतक लगाने वाले खास विकेटकीपर बल्लेबाजों के लिस्ट में शामिल हो गए हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने यहां तीन शतक जड़े हैं. उनके अलावा जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी एंडी फ्लावर और पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर लेस एम्स ने भी क्रमशः तीन-तीन शतक लगाए हैं.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले खास लिस्ट में शामिल हुए पंत

ऋषभ पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले खास विकेटकीपरों के लिस्ट में शामिल हो गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि केवल वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व किकेटकीपर खिलाड़ी जेफ डुजॉन के नाम दर्ज थी. जिन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः एक-एक शतक लगाए थे. वहीं पंत के नाम इंग्लैंड में तीन और ऑस्ट्रेलिया में एक शतक दर्ज है.

यह भी पढ़ें- जो रूट के नए दुश्मन बने जसप्रीत बुमराह, इन 3 गेंदबाजों ने इंग्लिश बल्लेबाज का जीना कर रखा है दुश्वार