ऋषभ पंत सक्रिय क्रिकेट में वापसी को तैयार, रणजी ट्रॉफी के इस मैच से दिखाई पड़ सकते हैं मैदान पर

Rishab Pant: ऋषभ पंत जुलाई में लगी चोट के बाद से लगातार पुनर्वास कार्यक्रम से गुजर रहे हैं. और माना जा रहा कि बीसीसीआई की मेडिकल टीम की हरी झंडी बस औपचारिकता भर है

बेंगलुुरु में पुनर्वास कार्यक्रम के दौरान ऋषभ पंत
  • विकेटकीपर ऋषभ पंत पैर की चोट के कारण जुलाई से क्रिकेट से दूर हैं और जल्द रणजी ट्रॉफी में वापसी करेंगे
  • बीसीसीआई की मेडिकल टीम पंत की चोट का मूल्यांकन कर उनकी सक्रिय क्रिकेट में वापसी की अनुमति देगी
  • पंत की चोट की समीक्षा इस सप्ताह होगी और 10 अक्टूबर तक उन्हें खेलने की हरी झंडी मिल सकती है
चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर हुए विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है. उनका चहेता खिलाड़ी जल्द ही शुरू होने जा रहे रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) सीजन के जरिए सक्रिय क्रिकेट में वापसी करने जा रहे हैं.पैर में चोट के कारण पंत जुलाई के महीने से ही क्रिकेट से दूर हैं. और इसी के कारण वह एशिया कप और विंडीज सीरीज (Ind vs Wi) लिए चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. 

रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की मेडिकल टीम जल्द ही पंत की चोट का आंकलन करेगी. पंत को सक्रिय क्रिकेट से दूर हुए करीब दो महीने हो गए है. बीसीसीआई पंत की चोट को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है. और यही वजह है कि मेडिकल टीम की रिपोर्ट के बाद ही पंत को घरेलू क्रिकेट में खेलने की इजाजत दी जाएगी. सूत्र  के अनुसार, 'फिलहाल ऐसे आसार हैं कि पंत को 10 अक्तूबर तक हरी झंडी दिखाई जा सकती है. इस हफ्ते उनकी चोट की प्रगति की समीक्षा होगी. उनके लिए चोट से उबरने की प्रक्रिया खासी लंबी रही है. मेडिकल टीम उन्हें लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती. 


माना जा रहा है कि मेडिकल टीम की हरी झंडी औपचारिकता भर है और वह पूर्ण फिटनेस हासिल कर चुके हैं. और ऋषभ एलीट ग्रुप डी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते दिखाई पड़ेंगे. विकेटकीपर ने इस बाबत डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली से पहले से ही बात कर ली है. डीडीसीए के सूत्र ने कहा, 'पंत को 25 अक्तूबर से खेले जाने  वाले मैच से उपलब्ध होना चाहिए. पंत ने सूचना दे दी है कि उनका मैच खेलने पूरी तरह से बोर्ड की मेडिकल टीम की मंजूरी पर निर्भर होगा, लेकिन 15 अक्तूबर से खेले जाने वाले पहल राउंड के लिए उनका खेलना मुश्किल है


 

